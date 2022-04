Ci sono alcune indicazioni molto interessanti che dobbiamo prendere in esame oggi 19 aprile, in merito alle dimensioni del nuovo iPhone 14. Premesso che ci siano ancora tanti nodi da sciogliere in vista della sua uscita sul mercato, questo martedì possiamo aggiungere un tassello al mosaico che avevamo rivisto poche settimane fa sul nostro magazine. Tutto merito di una foto fresca di giornata che è apparsa in rete e che, a conti fatti, ci mostra un’altra anteprima delle dimensioni relative ai dispositivi destinati a far parte di questa famiglia.

Cosa sappiamo sulle dimensioni dell’iPhone 14 a cinque mesi dalla sua uscita in Italia

Quali sono i presupposti dai quali occorre partire in queste ore? La foto in questione potrebbe riguardare la produzione di custodie per iPhone di terze parti e non telefoni reali, giusto premetterlo per contestualizzare al meglio ogni discorso. Allo stesso tempo, però, quello che appare nello scatto che è diventato virale tra i fan della mela morsicata appare assolutamente in linea coi rumors riguardanti le dimensioni dei dispositivi. Questo quanto riportato da MacRumors nelle ultime ore, provando a fare il punto della situazione.

In un contesto del genere, spicca la mancanza di un modello relativo alla serie iPhone mini. Le dimensioni dell’iPhone sono destinate a cambiare nel corso del 2022, al punto che Apple sta eliminando l’iPhone da 5,4 pollici essendosi rivelato impopolare tra i fan. Qualora le voci dovessero essere confermate, andremo incontro a modelli ben delineati con l’uscita degli iPhone 14 sul mercato. Ecco perché diventa molto importante fare il punto della situazione ad aprile.

I rumors ci conducono verso un iPhone 14 da 6,1 pollici, senza dimenticare l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, un iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici. Detto questo, i modelli di questa serie dovrebbero assomigliare ai dispositivi appartenenti alla famiglia degli iPhone 13 con lo stesso design.