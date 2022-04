Molti gamers si staranno chiedendo perché non funziona Fortnite oggi 19 aprile. Stiamo assistendo a qualche problema tecnico in corso o piuttosto è in arrivo un nuovo aggiornamento per il seguitissimo titolo? Possiamo accantonare il rischio di qualche malfunzionamento più o meno grave: piuttosto è in arrivo un update davvero interessante e di cui si ipotizzano alcuni primi dettagli importanti.

Lo stesso team di Epic Games ha annunciato nelle ore scorse l’attuale passaggio. Se non funziona Fornite oggi è perché si è in procinto di pubblicare una nuova patch dedicata al battle royale, siglata come la 20.20. Alle 9:30 di questa mattina, il team di Fornite appunto ha comunicato la disattivazione del multiplayer per il titolo, avvisando di fatto i giocatori delle imminenti difficoltà con l’esperienza in game. Non è stata fornita una tempistica esatta con la quale i lavori saranno portati a termine per l’introduzione dell’ultimo aggiornamento ma è stato ribadito che il ritorno alla piena normalità verrà comunicato attraverso i soliti canali ufficiali relativi allo status di Fornite.

Dovendo, per forza di cose, accettare ora che non funzioni Fortnite in questa mattinata del 19 aprile almeno fino a nuova comunicazione, sarà utile condividere qualche dettaglio sulla novità tanto attesa dell’aggiornamento 20.20 oramai dietro l’angolo. Da più fonti è giunta conferma che l’update potrebbe introdurre un nuovo personaggio Marvel. Si potrebbe trattare della Skin di Spider-Man 2099 ma attendiamo di riceverne la conferma ufficiale nelle prossime ore.

Lungo il corso di tutta la giornata, le difficoltà con Fortnite potrebbero tenerci compagnia. Nel caso di altri update importanti, i problemi con il gioco si son protratti per ore prima che della conclusione definitiva del processo di adeguamento. Anche questo caso potrebbe non fare eccezione e sarà dunque necessario prevedere di portare pazienza prima che la situazione si normalizzi.

