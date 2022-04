Purtroppo l’app Vodafone non funziona a dovere oggi 19 aprile e anche il sito dell’operatore rosso mostra frequenti errori per alcune operazioni eseguite dai clienti. Il quadro delle anomalie è abbastanza complesso e va esaminato anche sulla base di un particolare feedback fornito dallo stesso vettore in queste ore.

La prima cosa da dire è che effettivamente non funziona l’app Vodafone in questo martedì. Abbiamo tentato più accessi nello strumento ufficiale ma con risultati nulli. Cosa succede più in particolare? Aprendo il tool ufficiale dell’operatore, si nota subito che il proprio account è stato disconnesso. Nonostante poi l’inserimento di username e password corrette il sistema non consente alcun acceso appunto ma si visualizza una notifica con il riferimento al servizio non disponibile.

Non solo non funziona l’app Vodafone quest’oggi ma alcune anomalie riguardano anche il sito web dell’operatore accessibile da browser. Ebbene, anche in questo secondo caso, alcuni servizi dell’area riservata dei clienti risultano inaccessibili per continui errori. Si tratta di anomalie abbastanza diffuse per quanto non generalizzate.

In riferimento alla situazione attuale, è stato appena raccolto un feedback di Vodafone Italia. In particolar modo l’operatore dice di essere a conoscenza delle difficoltà in corso. Si sta dunque lavorando ad un ripristino dei sistemi nel più breve tempo possibile. Pur non avendo fornito una tempistica esatta per un ritorno alla normalità, gli operatori social a supporto dei clienti hanno invitato alla pazienza, chiedendo di ritentare le operazioni nelle prossime ore. Si presume quindi che gli interventi tecnici non siano di poco valore e richiedano un certo impegno.

Nel caso in cui non funzioni l’app Vodafone in questo giorno, l’unico consiglio unico è quello di tenere sotto osservazione i canali Facebook e soprattutto Twitter di Vodafone Italia. Di certo, il ritorno alla piena normalità sarà comunicato attraverso di loro,

Ciao Jonh, siamo a conoscenza di quanto segnali, i nostri tecnici stanno lavorando al ripristino dei sistemi nel piu' breve tempo possibile. Ti inviatiamo a riprovare nelle prossime ore, grazie 😀, ^SB. — Vodafone it (@VodafoneIT) April 19, 2022

