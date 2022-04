Love Death and Robots 3 viene lanciato da Netflix con una campagna pubblicitaria davvero irriverente. Il terzo volume della serie d’animazione antologica, che vede tra i produttori anche il regista David Fincher, è una raccolta di storie di diversi generi che usano diverse tecniche di animazione, i cui generi spaziano dalla fantascienza all’horror e la commedia. Ogni narrazione tratta tre tematiche, come si evince dal titolo: l’amore, la morte o la robotica.

La prima stagione, uscita nel 2019 e composta da 18 episodi, è stata un successo; la seconda stagione è stata invece pubblicata nel 2021 con i suoi 8 episodi, un numero inferiore che non ha comunque soddisfatto a pieno il pubblico che si aspettava molto di più. Netflix ha comunque confermato l’uscita di Love Death and Robots 3 per il 2022, senza fornire una precisa data di lancio.

Ora quel giorno è arrivato. Anticipato da un teaser trailer che si fa beffe di serie Netflix acclamate da pubblico e critica, come The Crown e La Regina degli Scacchi, Love Death and Robots viene invece introdotta come la perdente dello streamer. Attraverso una carrellata di immagini delle precedenti stagioni, Netflix annuncia che il terzo capitolo sarà disponibile dal 20 maggio.

Non sono stati forniti dettagli sul numero di episodi, anche se secondo indiscrezioni, potrebbero essere di nuovo 8 come il volume precedente. Una lunga stagione è ciò che aveva attratto maggiormente gli abbonati Netflix, che hanno potuto godere di una varietà di tecniche di animazione – dal classico stile anime al 3D, fino al mix di animazione e attori in carne e ossa. Non sappiamo neanche se la terza stagione sarà effettivamente l’ultima per la serie tv, come si vocifera.

In attesa di saperne di più, ecco il teaser trailer di Love Death and Robots 3, disponibile al momento solo in lingua originale:

