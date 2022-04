Jurassic World Nuove Avventure 5 sarà l’ultima stagione. Con un teaser trailer, divulgato un po’ a sorpresa, Netflix annuncia che il quinto capitolo della serie animata, spin-off del franchise cinematografico di Jurassic World, chiuderà la saga.

La decisione probabilmente coincide con l’uscita al cinema del sesto film, ossia l’ultimo della trilogia giurassica menzionata prima, prevista nelle sale italiane a giugno. La serie animata racconta cosa accade sull’altro lato di Isla Nublar durante gli eventi di Jurassic World (film del 2015), quando i dinosauri fuggono dalle proprie gabbie e seminano il panico tra i turisti. Allo stesso modo, i sei giovani protagonisti della serie animata rimangono bloccati sull’isola e tentano di sopravvivere alle insidie dei predatori.

Nel teaser trailer di Jurassic World Nuove Avventure 5 si chiude letteralmente un cerchio con rimandi alla trilogia di Jurassic Park (la famosa scena dei raptor in cucina, per citarne una), tanta nostalgia e risposte alle domande rimaste irrisolte (prima fra tutti: riusciranno i campeggiatori a tornare a casa?). La quinta stagione sarà disponibile su Netflix dal 21 luglio.

Di seguito la sinossi:

Ispirato al franchise di Jurassic World, Jurassic World Nuove Avventure segue sei adolescenti scelti per un’esperienza irripetibile a Camp Cretaceous, un nuovo campo-avventura sul lato opposto di Isla Nublar, che devono collaborare per sopravvivere quando i dinosauri devastano tutta l’isola. Nell’ultima stagione, l’arrivo del padre di Kenji, il signor Kon, rinnova la speranza di un salvataggio per i campeggiatori. Ma quando i nefasti piani della Mantah Corp. vengono svelati, e uno dei Camp Fam si trasforma, tutti devono unire le forze se vogliono salvare i dinosauri e tornare a casa.