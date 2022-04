Quest’oggi Amazon propone un prezzo leggermente più conveniente per quanto riguarda l’iPhone 13 PRODUCT(RED) da 256GB, dispositivo utile per chi necessita di una memoria interna piuttosto ampia. Se siete soliti salvare sul vostro iPhone qualsiasi tipo di documento o addirittura scaricare file multimediali di elevata portata, questo iPhone 13 da 256GB può sicuramente fare al caso vostro. Chiaramente con questo storage interno il prezzo tende ad essere più elevato, ma quest’oggi con l’offerta di Amazon si può risparmiare un bel gruzzoletto.

Cosa sappiamo sul prezzo per iPhone 13 da 256 GB su Amazon, grazie all’aggiornamento di Pasqua

Fondamentale tornare sull’argomento, dopo aver trattato il device meno capiente. Andando più nello specifico si può notare come questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 256GB sia disponibile sul famoso sito di e-commerce al prezzo di 899,99 euro. In poche parole è stato applicato uno sconto del 15% sul costo precedente di 1059 euro. Come si può notare quindi il risparmio è piuttosto considerevole, una buona occasione per avere finalmente tra le mani questo device di ultimissima generazione.

C’è inoltre la possibilità di acquistare questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 256GB a rate grazie a Cofidis, il che renderà la spesa meno complicata da affrontare. La disponibilità di tale prodotto su Amazon è immediata, inoltre la spedizione è gratuita e la consegna avverrà nel giro di pochi giorni. Per chi non avesse ben chiare le caratteristiche di questo iPhone 13, ricordiamo come tale top di gamma sia dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma non solo.

Spazio qui anche ad un comparto fotografico di livello grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La novità del comparto fotografico di questo iPhone13 è data dalla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al processore A15 Bionic per prestazioni fulminee e chiaramente non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale sconto.