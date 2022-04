Il finale de La Scogliera dei Misteri è dietro l’angolo e martedì prossimo, il 26 aprile, la serie chiuderà i battenti con gli ultimi episodi e la rivelazione che riguarda la verità su Lola e il suo passato. Come termina la Scogliera dei Misteri? Gli ultimi 2 episodi andranno in scena la prossima settimana con una serie di colpi di scena che sconvolgeranno la vita dei fan. Nelle indagini sul passato di Manon verranno a galla verità sconvolgenti che travolgeranno Georges Battaglia, ormai in ospedale in fin di vita, e che non convinceranno l’ispettore Clèment.

Le indagini e i dubbi metteranno a rischio anche Lola Bremond che è convinta di dover trovare l’assassino senza lasciarsi travolgere da dubbi e macchinazioni. Le cose si complicheranno anche per lei e le anticipazioni del finale de La Scogliera dei Misteri rivelano che Lola Bremond verrà ritrovata priva di sensi dopo aver sfiorato la morte per annegamento, come finirà la serie e cosa succederà alla sua protagonista?

Lola scopre da Lafonte le motivazioni che hanno spinto la madre a lasciare la Bretagna per rifugiarsi a Bordeaux… Cosa le è successo? 🍿 La seconda puntata de #LaScoglieraDeiMisteri, questa sera martedì #19aprile, in prima serata su #Rai1 e #RaiPlay pic.twitter.com/GFuvahaLml — Rai1 (@RaiUno) April 19, 2022

Prima di avere una risposta a questa domanda, i fan dovranno mettersi comodi e gustare la puntata in onda oggi, 19 aprile, de La Scogliera dei Misteri nel prime time di Rai1. Le anticipazioni rivelano che la richiesta di Lola a Lafont di pubblicare un articolo sul rapporto malsano tra Manon e Pierre Neuville provoca tragici effetti in alcuni dei protagonisti della serie ma le sorprese non finiscono qua.

Successivamente la giovane scopre, proprio da Lafonte, dettagli sulla violenza subita dalla madre e quindi le motivazioni che la spinsero a lasciare la Bretagna per rifugiarsi a Bordeaux. Sarà la puntata di questa sera a spianare la strada verso il finale de La Scogliera dei Misteri in onda la prossima settimana sempre su Rai1, salvo cambiamenti.