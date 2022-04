Il romanzo di Kate Atkinson Vita dopo Vita è diventato una miniserie grazie a BBC: protagonista è la magnetica Thomasin McKenzie, appena ventunenne ma dal talento cristallino. I più la ricorderanno come la protagonista di Jojo Rabbit, nei panni della giovane ebrea nascosta dai tedeschi nella casa di un piccolo seguace di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, ma McKenzie ha già recitato anche in Leave No Trace e Last Night in Soho.

La storia di Vita dopo Vita è quella di Ursula Todd, una bambina destinata ad una vita straordinaria e a rinascere più volte. In una gelida notte di febbraio del 1910, a Londra nasce una bambina col cordone ombelicale stretto intorno al suo collo, e nessuno riesce a salvarla. In quella stessa gelida notte di febbraio del 1910, a Londra nasce una bambina e il cordone ombelicale stretto intorno al suo collo viene tagliato dal medico di famiglia, giunto all’ultimo istante, permettendo alla piccola di respirare. Inizia così la vita eccezionale di Ursula Todd, che, nel corso degli anni verrà spezzata più e più volte, mentre l’umanità si avvia inesorabilmente verso la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Vita dopo vita, come il titolo del libro, Ursula troverà la forza di cambiare il proprio destino e forse quello del mondo intero.

Vita dopo Vita è stato accolto dalla critica nel 2014 come un capolavoro destinato a fare la storia della letteratura inglese: rimasto per anni in cima alle classifiche, è stato adattato solo nel 2021 in una serie in quattro parti prodotta da BBC Studios’ House Productions, gestita dai co-CEO Juliette Howell, nominata agli Emmy e RTS per Brexit: The Uncivil War, e Tessa Ross, vincitrice del BAFTA per l’eccezionale contributo britannico al cinema. L’adattamento è firmato dal drammaturgo e sceneggiatore Bash Doran (Kin, Boardwalk Empire), mentre alla regia c’è John Crowley, vincitore del BAFTA per Brooklyn e Boy A. Proprio Crowley ha voluto Thomasin McKenzie come protagonista, dopo averne apprezzato la “meravigliosa” interpretazione in Jojo Rabbit. Per il regista, lo sguardo dell’attrice è perfetto per interpretare una ragazza che ha vissuto più vite, come ha spiegato a Variety.

C’è qualcosa di leggermente ultraterreno in lei… ha uno sguardo lontano nei suoi occhi. Se mi avesse detto, per davvero, che ha avuto altre esperienze di vita, le avrei creduto, perché penso che ci sia qualcosa di leggermente etereo in lei. C’è un’atemporalità nel suo viso: a volte sembra quasi una bambola vittoriana. Questo è ciò che mi ha attratto di lei.

Nel cast di Vita dopo Vita figurano anche Sian Clifford (già in Fleabag), James McArdle (Omicidio a Easttown) e Sean Delaney (Killing Eve). La serie è un dramma in costume ambientato tra l’Inghilterra edoardiana e la Londra in tempo di guerra. Già disponibile su BBC Two nel Regno Unito, non ha ancora una distribuzione italiana.

