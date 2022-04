Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli, per un concerto speciale: è così che festeggerà i suoi 30 anni di carriera. La data è quella del 17 giugno, la location è la centrale piazza napoletana, e non poteva che essere lei. Da Napoli Gigi D’Alessio ha mosso i primi passi nel mondo della musica e a Napoli torna per festeggiare i suoi 30 anni di successi.

Oggi annuncia un grande appuntamento, irrinunciabile per tutti i fan: una serata-evento attesa per giugno nella sua amata città, per la quale i biglietti saranno disponibili in prevendita da questa settimana.

L’evento si intitola UNO COME TE – Trent’anni insieme e sarà l’occasione per ripercorrere la carriera di Gigi D’Alessio tra i suoi successi musicali e televisivi.

Non poteva che scegliere la sua città, la terra che l’ha sempre amato e incoraggiato, per celebrare questo importante traguardo e per l’occasione sarà accompagnato sul palco da un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino. Così, nel luogo simbolo della sua città, Gigi D’Alessio abbraccia nuovamente i suoi fan, per festeggiare con canzoni e aneddoti ma anche amici e colleghi che lo accompagneranno durante la serata. Si prospetta dunque un evento ricco di ospiti!

Biglietti per Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli

I biglietti per la serata evento di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 20 aprile nei circuiti di vendita e prevendita abituali, sia online che via call center e nei punti fisici dislocati in tutta la penisola. Prezzi e dettagli a breve.