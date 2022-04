Esce Le Cose Che Non Dico di Giordana Angi, il nuovo singolo che la riporta in radio. Il rilascio del nuovo brano inedito mancano ormai solo pochi giorni e Giordana racconta il brano, che da venerdì 22 aprile sarà in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store.

“Le cose che non dico nasce una sera da una melodia e dall’istinto di tirar fuori alcune note”, le parole della cantante che ogni volta che ascolta il nuovo pezzo si sente trasportare in una dimensione diversa, questo l’effetto della canzone su di lei.

“Abbiamo lavorato molto su ogni dettaglio ed ogni volta che ascolto questa canzone sono letteralmente trasportata in un’altra dimensione”, dice. Cosa aspettarsi dal nuovo singolo? Dopo i successi precedenti e la partecipazione all’attivo al talent show Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi ha voluto sperimentare.

“Ho voluto e voglio sperimentare con me stessa e con nuovi modi d’inventare musica. Non voglio annoiarmi ma allo stesso tempo cerco di rimanere fedele alla mia idea di poesia, quella che tento di mettere nei miei testi. Voglio cercare di rimanere fedele a quell’esigenza che mi porta a scrivere e senza la quale non avrei il coraggio di pubblicare alcunché”, racconta.

Le Cose Che Non Dico di Giordana Angi è il nuovo estratto da disco a cui la cantante sta attualmente lavorando. Farà quindi parte di un progetto più strutturato in fase di realizzazione del quale sapremo di più in futuro.

Le Cose Che Non Dico arriva dopo Passeggero e, come questo, segna un cambio di sonorità per Giordana che torna in radio con un beat uptempo e ballabile.