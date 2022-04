Nella notte tra lunedì 18 aprile e martedì 19 è morta Ludovica Bargellini. L’attrice, 35 anni e nata a Pistoia, è rimasta coinvolta in un incidente a Roma, città in cui viveva, e sono ancora aperte le indagini per individuare le cause.

Secondo le prime ricostruzioni Ludovica Bargellini si trovava a bordo della sua Lancia Y quando si è schiantata contro un muro all’incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta, nel quartiere Montagnola a sud della Capitale. Lo schianto sarebbe venuto intorno all’1 di notte. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica degli eventi. Dopo l’incidente l’attrice è stata liberata dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Ludovica Bargellini è morta pochi minuti dopo.

Tra le ipotesi, la più battuta è quella del colpo di sonno ma gli accertamenti sono in corso. Ludovica Bargellini era nota per aver recitato nella serie TV The Young Pope di Paolo Sorrentino. L’attrice si era diplomata al Centro Sperimentale di Roma come costumista per poi formarsi come attrice presso il Teatro Azione di Roma. Negli anni aveva approfondito la recitazione presso la scuola Jenny Tamburi di Roma.

Oltre a The Young Pope, Ludovica Bargellini ha recitato anche nel cortometraggio Dylan Dog Vittima Degli Eventi e ha prestato il suo volto in lanci pubblicitari per importantissimi brand, come gli spot della Campari firmato da Matteo Garrone e di Dolce&Gabbana, sempre firmato da Garrone.

In queste ore tanti sono i messaggi di cordoglio che sui social arrivano da amici e colleghi. Gli inquirenti, secondo le fonti, sono ritornati sul luogo dell’incidente e ancora in queste ore stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto che ha cagionato la morte della giovane, talentuosa e bellissima attrice.