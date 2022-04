Ben due new entry in Grey’s Anatomy 18 debutteranno negli episodi in onda su ABC a maggio, nonostante la stagione sia ormai agli sgoccioli. Bianca A. Santos e Cedric Sanders entrano nel cast come membri ricorrenti, nei panni di una coppia sposata che si ritrova in una terribile situazione medica al Grey Sloan Memorial Hospital.

Le new entry in Grey’s Anatomy 18 faranno il loro esordio nell’episodio del 12 maggio, intitolato I’ll Cover You e ABC ha diffuso anche i primi dettagli sui due personaggi. Sanders interpreta Simon Clark, che viene descritto come un “marito/futuro padre devoto”, ma anche “esausto da una battaglia a lungo termine con una grave malattia”, un uomo che “usa l’umorismo per distrarsi da quanto sia grave la sua condizione“. Santos, invece, interpreta Kristen Clark, la moglie di Simon che “lotta per rimanere tranquilla per il bambino che porta in grembo, mentre cerca di sostenere il marito gravemente malato“.

Il primo episodio con le due new entry in Grey’s Anatomy 18 vede Link (Chris Carmack) interagire con la coppia, in quanto medico di Simon. Questa la breve sinossi dell’episodio del 12 maggio: “Un ex paziente di Link, Simon, arriva al pronto soccorso con la moglie incinta“.

Le new entry in Grey’s Anatomy 18 Santos e Sanders appariranno in tre episodi nel corso di questa stagione ormai prossima alla fine: molto probabilmente, dunque, il loro sarà uno di quei casi spalmati su più puntate a cui si agganciano le storie personali dei medici, spesso chiamati a scelte difficili nei confronti di pazienti a cui sono affezionati. Un ennesimo tentativo per rianimare la serie in una stagione molto sottotono.

Diversi telespettatori riconosceranno le new entry in Grey’s Anatomy 18 per i loro precedenti ruoli: Santos è apparsa in The Fosters, Happyland e Legacies, oltre ad essere protagonista e produttrice del film Stronghold a cui sta attualmente lavorando. Sanders, invece, è apparso in Ambulance di Michael Bay, ha recitato in 9-1-1 e NCIS: Los Angeles; inoltre è stato protagonista della serie drammatica della ABC Mind Games con Christian Slater e Steve Zahn.

