Siete pronti a sfoggiare al vostro polso un fantastico smartwatch della Apple? Bene, perché quest’oggi, martedì 19 aprile, su Amazon troverete in offerta l’Apple Watch Series 7 (modello con GPS) con cassa da 45mm (per polsi da 140-220mm) in alluminio nelle stupende colorazioni: Mezzanotte e Verde trifoglio. Il wearable, venduto e spedito dall’e-commerce , potete acquistarlo al prezzo di 449 euro (invece di 469 euro di listino) e in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili da 89,80 euro ognuna. A questo punto, non ci resta che andare a vedere insieme quali dettagli tecnici offre questo modello di orologio smart del colosso di Cupertino.

L’Apple Watch Series 7 presenta un display Retina Always-on più grande e con bordi più sottili rispetto al suo predecessore Apple Watch Series 6, oltre ad un’interfaccia ottimizzata in maniera tale che tutto sia più semplice da vedere e da usare. L’orologio intelligente si mostra in due quadranti unici ed una cassa ridisegnata. Il vetro anteriore è più solido rispetto a tutti gli altri smartwatch del produttore statunitense, è resistente alla polvere con grado IP6X e sfoggia un design a prova di nuotate (sia in piscina che a mare) grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. Grazie al GPS questo modello permette ai clienti di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio, senza l’obbligo di dover prendere lo smartphone. Inoltre, è possibile sincronizzare musica, podcast e audiolibri, e sono previsti anche nuovi allenamenti Tai Chi e Pilates, e tantissimi altri tra cui corsa, yoga, nuoto e ballo.

Offerta Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte... Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Il display Retina always-on è quasi il 20% più ampio rispetto ai...

L’Apple Watch Series 7, in offerta su Amazon al costo di 449 euro e consegna gratuita se siete iscritti a Prime, tiene traccia dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), consente di ricevere notifiche qualora la frequenza cardiaca si rivelasse troppo alta o troppo bassa, oppure in presenza un ritmo irregolare. Si può eseguire un ECG (elettrocardiogramma) in ogni momento della giornata, come pure monitorare la qualità del sonno e misurare 24 ore su 24 il vostro movimento controllandone i progressi nell’app Fitness sul telefono.

