Dopo i giorni di festa, caratterizzate dei pranzi abbondanti di Pasqua e Pasquetta, una delle preoccupazioni più diffuse riguarda cosa fare per smaltire le calorie e tornare in forma, anche perché all’estate manca davvero poco.

Normalmente durante le festività pasquali si mangiano alimenti ricchi di grassi e zuccheri che l’organismo fatica a smaltire. Quindi la prima cosa da fare è eliminare insaccati, formaggi stagionati, frittura, dolci e cereali raffinati.

Un altro consiglio è di evitare di pranzare o cenare fuori casa. Molto meglio prepararsi il proprio pasto con ingredienti scelti, freschi e controllati. Molto meglio se scegliamo di consumare molta verdura di stagione, frutta fresca e legumi.

E’ dunque opportuno selezionare quei cibi che siano in grado di svolgere funzioni depurative per l’organismo, in modo da eliminare i liquidi in eccesso che conferiscono le sensazioni di gonfiore e pesantezza.

Ecco alcuni alimenti adatti a smaltire le calorie delle feste:

– Cavoletti di Bruxelles: sono ricchi di vitamine e di fibre

– Zenzero: ha proprietà digestive e antiossidanti

– Lenticchie: le loro fibre migliorano il funzionamento dell’intestino

– Finocchi: purificano l’intestino, eliminano le tossine e hanno un effetto diuretico

– Mirtilli rossi: sono degli antinfiammatori e antiossidanti naturali, in grado di ridurre il rischio di patologie cardiovascolari e di regolare la pressione arteriosa.

Infine è sempre una buona idea iniziare a svolgere attività fisica con regolarità, o a riprendere se già si era soliti fare sport, meglio se all’aria aperta, approfittando anche delle belle giornate primaverili.