Il tweet di Chef Rubio contro i Maneskin è arrivato nelle stesse ore in cui i principali quotidiani internazionali riportavano – ieri, lunedì 18 aprile – il report dell’esibizione al Coachella 2022 della band romana. Damiano David, prima di chiudere la scaletta con il brano We’re Gonna Dance On Gasoline, si è rivolto al pubblico per fare un appello a favore dell’Ucraina al grido: “F**k Putin!”. I Maneskin, ricordiamo, hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione #StandUpForUkraine e per questo hanno ottenuto consensi e dissensi.

Tra questi ultimi si colloca il pensiero di Chef Rubio, che sui social ha lanciato un’invettiva contro la band di Damiano David per invitarli ad estendere la loro comunicazione sulla Palestina. Ecco cosa ha scritto lo chef:

“In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli ca**o”.

La sua provocazione è stata accettata e respinta dallo stesso frontman Damiano David, che su Twitter ha replicato al messaggio con: “Doppia salsiccia per me”. Chef Rubio non è rimasto a guardare e ha contro-replicato:

“Con doppia salsiccia cosa intendi? Che facciamo pesce pesce? Che devo limitarmi a cucinare perché solo quello pensi che sappia fare? Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi ma hai risposto come fanno i leghisti, i fascisti, i sionisti e il PD“.

Ancora, Damiano David ha intanto pubblicato tutti i commenti di Chef Rubio nelle sue storie su Instagram. Chef Rubio lo ha invitato a cogliere il tono polemico e ha invitato l’artista a “prendere una posizione in futuro”.

Infine, Chef Rubio non si è fermato e ha rilanciato l’appello rivolto ai Maneskin ed estendendolo ad alcuni dei suoi bersagli più ricorrenti: il Partito Democratico, Enrico Letta e Laura Boldrini.

“Sarebbe bello che i Maneskin, vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per Gaza, per la Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti Israele. Nell’attesa Laura Boldrini, Enrico Letta, PD, dovreste condannarlo voi ‘sto schifo”.

Tra i commenti, chi difende i Maneskin sostiene che quella di Chef Rubio sia “un’ossessione per la Palestina”, giudizio condiviso da molti che sono intervenuti nella discussione per contenere la polemica e spiegare quale fosse l’intento di Damiano David. Non è dato sapere se l’invettiva di Chef Rubio contro i Maneskin continuerà nei prossimi giorni, ma la risposta di Damiano David ha lasciato intendere che la volontà di discussione è nelle sue intenzioni.

Sarebbe bello che @thisismaneskin , vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per #Gaza, per la #Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti #Israele. Nell’attesa @lauraboldrini @EnricoLetta @pdnetwork dovreste condannarlo voi sto schifo🇵🇸 https://t.co/T7yGUxg2ca — Rubio (@rubio_chef) April 19, 2022

Con doppia salsiccia cosa intendi? Che facciamo pesce pesce? Che devo limitarmi a cucinare perché solo quello pensi che sappia fare? Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi ma hai risposto come fanno i leghisti, i fascisti, i sionisti e il PD pic.twitter.com/viTlQEonm6 — Rubio (@rubio_chef) April 19, 2022

Caro @daviddamiano99 #Maneskin perché hai fatto questo collage sulle Instagram stories (non ce l’ho) quando potevi scrivermi qui su Twitter? Il mio commento era polemico ma vi invitava a prendere posizione per la Palestina. Aspettiamo una presa di posizione in futuro. Grazie pic.twitter.com/oyIgCOwtfn — Rubio (@rubio_chef) April 19, 2022