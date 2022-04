L’aggiornamento Android 12 su Samsung Galaxy A12 sarebbe decisamente ai blocchi di partenza. Ebbene si, proprio lo smartphone entry level sarebbe il primo (per la sua fascia di riferimento) a beneficiare della nuova esperienza software che si accompagna all’interfaccia One UI 4.1. Si tratterebbe dunque di un vero e proprio trattamento di favore per un dispositivo che ha goduto e gode tuttora di un buon successo commerciale.

Più nel dettaglio, l’aggiornamento Android 12 su Samsung Galaxy A12 sarebbe in primissima sperimentazione in India. La versione del firmware apparsa nel paese asiatico è siglata come la A125FXXU2CVD5. Come è naturale che sia, si tratta di un pacchetto corposo, pieno zeppo di nuove funzioni software ma di cui non possediamo per ora un changelog completo e i dettagli di peso.

Almeno per quanto riguarda le novità attese proprio per Android 12 su Samsung Galaxy A12 sappiamo, grazie all’esperienza dei dispositivi di fascia media e alta già attualizzati, che l’interfaccia One UI 4,1 sarà completamente rivista. C’è a disposizione degli utenti una nuova tavolozza di colori tra i quali scegliere per il tema, una nuova gestione dei widget, e un vero e proprio restyling di app di sistema per l’app fotocamera e altri tool.

Una cosa che va detta è che Android 12 su Samsung Galaxy A12 non porterà di certo l’ultima funzione Smart Widgets, esclusiva assoluta della serie Galaxy S e Galaxy Note con One UI 4.1. Di contro, anche se non ancora certo, l’update nuovo di zecca dovrebbe garantire nuovi comandi per la gestione della privacy con videocamera e microfono in uso. Ancora, non sarebbero affatto un miraggio le nuove opzioni di accessibilità e anche una migliorata tastiera.

Considerando il test in corso in India, c’è da credere che Android 12 su Samsung Galaxy A12 arriverà anche dalle nostre parti nel corso della primavera appena iniziata. I possessori del dispositivo possono dormire sonni tranquilli per il relativo supporto.

