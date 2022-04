Servant of the People va in onda su La7 anche nel lunedì di Pasquetta. Stasera 18 aprile l’emittente propone ben quattro episodi della serie satirica con protagonista l’ex comico, nonché attuale presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. In particolare, il pubblico vedrà gli episodi dal settimo al decimo della prima stagione.

Nell’episodio 1×07: per ordine di Vasily, tutti i deputati devono lasciare il centro e trasferirsi a lavorare negli edifici alla periferia della capitale. Inoltre, i funzionari dovrebbero passare dalle auto aziendali di lusso alle biciclette.

Nell’episodio 1×08: indire un concorso pubblico per incarichi ministeriali si rivela un grosso errore. Il vecchio governo e gli oligarchi decidono di spendere per il pane i posti del loro popolo. Il presidente lo scopre per caso. Decide quindi di offrire incarichi a persone di fiducia. Tuttavia, non è noto se i deputati sosterranno le loro candidature.

Nell’episodio 1×09: la prima giornata lavorativa della squadra di Holoborodko non è stata facile per tutti i ministri. Ci sono molte persone nel Gabinetto che vogliono incastrarle. Il più colpito è il capo della SBU, nella cui tazza di tè è stata versata una sostanza chimica.

La serata si conclude con l’episodio 1×10. Il garante è sconvolto da quanto accaduto al capo della SBU. Ha intenzione di capire tutto. Nel frattempo, la sua squadra riceve offerte accattivanti dalle “persone forti”. Gli oligarchi stanno cercando di corrompere i ministri e il presidente non ne sa nulla.

Nel cast di Servant of the People, Volodymyr Zelens’kyj nei panni dell’insegnante, poi Presidente Vasiliy Goloboroďko; Stanislav Boklan è il Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

L’appuntamento con i nuovi episodi di Servant of the People su La7 è a partire dalle 21:15.

