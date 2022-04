Elisabeth Moss è ormai per tutti il volto iconico di The Handmaid’s Tale, sebbene la sua carriera sia ampia e variegata. Per la serie che le ha permesso di fare il debutto alla regia e che l’ha consacrata con la vittoria dell’Emmy Award come Migliore Attrice Protagonista nel 2017, l’interprete dell’Ancella June Osborne ha dovuto fare più di un sacrificio in termini di ruoli a cui rinunciare. Uno di questi rappresenta un grosso rimpianto.

Elisabeth Moss ne ha parlato a Empire in una recente intervista, ricordando come abbia dovuto rifiutare il ruolo di Rose ne Il Potere del Cane di Jane Campion, poi andato a Kirsten Dunst.

Per Elisabeth Moss non sarebbe stata la prima collaborazione con Campion: l’attrice era già stata diretta dalla regista, vincitrice dell’Oscar 2022 per la Miglior Regia proprio per Il Potere del Cane, nella serie Top of the Lake e avrebbe volentieri preso parte al film western che ha ottenuto 12 nomination agli Academy Awards, inclusa una nomination come Migliore Attrice non protagonista per Dunst.

Elisabeth Moss ha dovuto rinunciare al ruolo di Rose perché impegnata sul set di The Handmaid’s Tale 4, non solo come attrice ma anche come regista di tre episodi. E la scelta non è stata affatto indolore.

È difficile perché volevo davvero farlo e io e Jane ne abbiamo parlato per un paio d’anni. Ma io e lei siamo state molto gentili l’una con l’altra in quel processo, sapendo che a volte queste cose non vanno in porto e non è davvero colpa di nessuno.

Elisabeth Moss si è detta comunque felice che il ruolo sia andato a Kristen Dust, collega di cui ha molta stima.

Ero davvero così felice che lo facesse Kirsten perché la rispetto così tanto come attrice. Penso che se quel ruolo fosse andato a qualcuno che non amavo, mi sarebbe dispiaciuto.

Elisabeth Moss ha anche ribadito di aver offerto la sua piena disponibilità a Campion per lavorare di nuovo insieme ad un’eventuale terza stagione di Top of the Lake: “Le ho detto più volte: ‘Dì solo una parola. Fammi sapere in quale paese essere e io ci sarò“, ha scherzato l’attrice. Per ora, di sicuro sarà ancora in The Handmaid’s Tale 5, le cui riprese sono attualmente in corso a Toronto, oltre che in una sesta stagione del dramma distopico che sembra essere già confermata. Attualmente è anche protagonista della miniserie di AppleTv+ Shining Girls.