È arrivato il momento del finale di The Gilded Age, in onda a Pasquetta in prima visione su Sky Serie, nonché in streaming su Now: si tratta degli ultimi due episodi della prima stagione, che aprono la strada ad una seconda già confermata con largo anticipo da HBO Max.

Il finale di The Gilded Age introduce nuove tensioni nell’alta società newyorchese tra i personaggi chiave della serie: l’affresco di Julian Fellowes, che racconta l’affermarsi della società borghese nell’età dorata americana di fine diciannovesimo secolo, ha debuttato in Italia in prima tv assoluta il 21 marzo su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su Now.

Ecco le trame del finale di The Gilded Age, per l’ottavo e il nono episodio, in onda lunedì 18 aprile a partire dalle 21.15 sul canale 112 di Sky.

Bertha visita Newport e ritrova il posto che cercava. Peggy confessa la verità sul suo passato. George deve presentarsi in tribunale. Marian inizia a pensare al suo futuro.

Il piano di Marian è minacciato da Ada e Aurora. Bertha e la signora Astor discutono sul debutto di Gladys, creano ripercussioni su tutta l’alta società di New York.

Il finale di The Gilded Age sarà seguito da una seconda stagione più ampia in termini di trame e personaggi e soprattutto più somigliante, almeno per ora sulla carta, all’altro acclamato successo televisivo di Fellowes, la pluripremiata Downton Abbey: con nuovi personaggi che diventano regolari nella prossima stagione, infatti, si delinea uno scenario in cui i conflitti tra alta società e classe lavoratrice diventano sempre più evidenti e connotano il consolidamento di una società borghese in cui la nobiltà è in decadenza e il capitalismo si afferma come nuova religione dell’età moderna.

