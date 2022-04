Nei più grandi successi di Giusy Ferreri c’è tutta la passione di un’artista che sin da giovanissima ha scelto di dedicarsi alla musica, inseguendo con determinazione il suo sogno fino all’approdo nel mondo dei talent show. Da stella di X Factor, la cantautrice palermitana è oggi una delle voci più influenti della scena pop italiana e il suo timbro caratteristico ha fatto sì che la critica l’accostasse più volte ad Amy Winehouse.

Non Ti Scordar Mai Di Me (2008)

Non Ti Scordar Mai Di Me è il brano che lancia Giusy Ferreri in cima all’olimpo del pop italiano. Scritta Roberto Casalino e composta da Tiziano Ferro, la canzone è una riflessione malinconica sull’assenza, come del resto sottolinea anche il videoclip ufficiale. Forte delle atmosfere vintage e della potenza vocale della cantante, Non Ti Scordar Di Me è tra i brani più richiesti durante i concerti.

Novembre (2008)

“A novembre la città si spense in un istante”, un ritornello-tormentone firmato ancora una volta dalla coppia Casalino-Ferro e che conferma il grande seguito di Giusy Ferreri: il brano è il secondo singolo della sua carriera, e proprio come Non Ti Scordar Mai Di Me svetta in classifica consacrando l’artista palermitana al successo.

Roma-Bangkok (2015)

Da stella del pop a stella dei tormentoni: Roma-Bangkok è un duetto reggaeton con Baby K che ancora oggi viene ballato nelle discoteche, passando da tormentone a evergreen del pop.

Amore E Capoeira (2018)

Complici le intuizioni geniali di Takagi & Ketra che sono gli autori del singolo, Amore E Capoeira vede la partecipazione di Giusy Ferreri e Sean Kingston e ancora una volta siamo di fronte a un tormentone reggaeton.

Miele (2022)

Miele è il grande ritorno di Giusy Ferreri alle atmosfere rètro: con questo brano partecipa al Festival di Sanremo 2022.