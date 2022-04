Catherine Spaak è morta. La cantante conduttrice e ballerina si è spenta a 77 anni dopo una lunga malattia. Da quanto si apprende dalla stampa sembra infatti che la Spaak fosse ricoverata da tempo in una clinica di Roma. Nata in Francia da una famiglia belga, l’attrice era stata colpita da un’emorragia cerebrale due anni fa ma si era ripresa bene tanto da essere lei stessa a raccontare quei momenti in televisione mostrandosi combattiva e attiva come sempre.

Il primo a commentare la sua morta è stato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha voluto ricordarla come “un’artista poliedrica, colta ed elegante che nel nostro Paese ha trovato una casa che l’ha accolta e amata”. Proprio in Italia l’attrice ha conosciuto il successo tra gli anni Sessanta e Settanta quando ha recitato in una serie di film, tra i quali anche ‘La Voglia Matta‘ e ‘Il Sorpasso‘.

Nella sua lunga carriera non è mancata neanche la parentesi televisiva, lei è stata al timone di Harem su Rai3 per 15 anni ed è stata sempre lei la prima conduttrice di Forum. In questi ultimi anni ha partecipato a “Ballando con le stelle” all'”Isola dei Famosi”.

Sono già tanti i vip che hanno voluto rendere omaggio a Catherine Spaak e tra questi non manca Barbara d’Urso che di lei dice: “Donna straordinaria, attrice ineguagliabile. L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità. Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre”. A lei si è unita Rita dalla Chiesa con un rumoroso: “Non hai bisogno di parole…Ciao, Catherine 🌹”

Nonostante la sua importante carriera Catherine Spaak ha trovato il tempo di sposarsi quattro volte, la prima con Fabrizio Capucci nel 1963, pr pochi mesi, il secondo con Johnny Dorelli, matrimonio durato 15 anni e dal quale è nato suo figlio Gabriele. In seguito ha sposato l’architetto Daniel Rey al fianco del quale è rimasta per 17 anni, poi ha avuto una relazione con Vladimiro Tuselli, di 18 anni più giovane di lei.