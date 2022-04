Siete intenzionati a sbarazzarvi del vostro vecchio smartphone e siete alla ricerca di un telefono dotato di ricche funzionalità, ma dal prezzo non troppo alto? Bene, a tal proposito non fatevi scappare la straordinaria offerta su Amazon, e al minimo storico, del nuovo OPPO Reno7. Il device di fascia media, venduto nel fantastico colore Cosmic Black, è disponibile di 299,99 euro (invece di 329,99 euro di listino), ma attenzione perché grazie al coupon del valore di 20 euro presente nella pagina, lo riceverete a casa solamente in un giorno e al costo finale di 279,99 euro. Il dispositivo, oltre a essere molto sottile e facilmente maneggevole (da utilizzare perfino con una sola mano), possiede diverse caratteristiche che vi garantiranno un’ottima esperienza di utilizzo. Vediamo insieme di cosa si tratta.

L’OPPO Reno7 sfoggia un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici (ad elevata risoluzione e perfetto per ogni tipologia di contenuto) e con frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il telefono integra una batteria da 4500mAh, per garantire un’esperienza di lunga durata, con ricarica rapida SuperVOOC a 33W: dopo circa 40 minuti di ricarica potrete utilizzare di nuovo lo smartphone per numerose ore. Inoltre, il terminale presenta lo sblocco dello schermo integrato nel display e un’impermeabilità IPX4, che lo rende in grado di resistere agli spruzzi d’acqua.

Sul retro è presente una tripla fotocamera con IA e sensore principale da 64MP, flash posteriore e una fotocamera frontale Sony da 32MP. Le principali funzioni della fotocamera sono: foto, panorama, video, HDR, Nightscape Mode e AI Beautification. L’OPPO Reno7, in super offerta su Amazon al prezzo di 279,99 euro (con coupon applicato) venduto e spedito dall’e-commerce, possiede 8GB di memoria RAM (espandibile fino a13GB) più 128GB di storage interno (espandibile fino a 1TB). Inoltre, è assicurata anche un’extra garanzia 24+6 mesi. Il sistema operativo integrato è Android 12 e ColorOS 12.

