Purtroppo per alcuni telespettatori ancora non si vede Telenorba sul loro televisore dai primi giorni di aprile. Nonostante la risintonizzazione del loro apparecchio Tv o decoder, ci sono ancora difficoltà di visione. Dopo aver fornito un primo approfondimento sulla questione, è giusto dettagliare le nuove frequenze che vanno ricercate per tornare a vedere i propri programmi preferiti.

Le difficoltà di visione sono partite esattamente lo scorso 7 aprile, sia per la Puglia che la Basilicata. Il motivo certo risiede nel cosiddetto processo di refarming. La banda 700 è stata inibita alle emittenti TV per essere appannaggio esclusivo degli operatori mobili per la diffusione del segnale 5G di rete. Di qui è nata l’esigenza di effettuare una ricerca dei canali per trovare la nuova collocazione dell’emittente locale. Per chi non fosse riuscito nell’operazione, di seguito riportiamo le reti esatte pressi le quali è possibile trovare non solo Telenorba ma anche le altre reti dello stesso gruppo.

Se non si vede Telenorba, sempre dopo la risintonizzazione, sarà possibile trovare lo specifico canale al tasto numero 10 del telecomnando. Per Teledue bisognerà selezionare la posizione numero 12 e ancora per TGNorba quella 14. Quelle appena indicate sono le nuove coordinate delle emittenti e andranno del tutto dimenticate quelle finora in uso.

Come comportarsi se nonostante la risintonizzazione e ancora la ricerca dei canali indicati Telenorba non si vede. I problemi potrebbero essere risolti attraverso un paio di canali di assistenza ufficiali attivi in questo momento. I telespettatori ancora coinvolti dai problemi di visione potranno chiamare il numero verde dedicato che risponde

all’𝟴𝟬𝟬 𝟬𝟭𝟲𝟭𝟲𝟲. In alternativa si potrebbe provare a mandare una mail a 𝗮𝗹𝘁𝗮.𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮@𝗻𝗼𝗿𝗯𝗮.𝗶𝘁. I riscontri da parte degli operatori preposti dovrebbero essere immediati e garantire una soluzione definitiva ai problemi di visione.

