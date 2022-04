Tra i dispositivi più attesi del momento c’è il Realme 9 5G, capace di offrire tanto per il prezzo cui si propone. Il device include uno schermo da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90GHz. Il processore MediaTek Dimensity 810 muove i fili del processo di elaborazione, con fino a 8GB di RAM (presente il supporto Dynamic RAM Expansion che aggiunge ulteriori 5GB di RAM virtuale per un’esperienza utente sopra le righe) e fino a 128GB di memoria interna (non sappiamo se o meno espandibile).

Il dispositivo vanta tre fotocamere posteriori, di cui la principale da 48MP, un sensore per il rilevamento della profondità da 20MP ed uno macro da 2MP. La fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 16MP con tecnologia Clear Fusion Algorithm. La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica Dart a 18W e MediaTek HyperEngine 2.0 per garantire una più ampia efficienza energetica. Il sistema operativo di riferimento è Android 12 con Realme UI 3.0. Il telefono è disponibile al prezzo di 278 euro (4GB di RAM e 128GB di storage interno) nella colorazione Meteor Black.

Non sappiamo quando e se il Realme 9 5G arriverà in Italia, ma restiamo fiduciosi del fatto possa mantenere un prezzo non troppo alto anche per il nostro mercato. Del resto, parliamo di un telefono sicuramente interessante, con una buona scheda tecnica ed un costo, se mantenuto, piuttosto competitivo. Siete d’accordo anche voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto (saremo felici di raccontarvi il nostro punto di vista). Restiamo naturalmente a disposizione anche nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda, rispondendovi nel più breve tempo possibile.

