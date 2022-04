The Rookie 4 e Blue Bloods 11 non vanno in onda stasera, 17 aprile. Entrambe le serie crime si fermano nella domenica di Pasqua, ma torneranno presto in tv su Rai2.

Infatti, The Rookie 4 e Blue Bloods 11 saranno trasmesse regolarmente da domenica 24 aprile, ciascuna con il quattordicesimo episodio delle rispettive stagioni. Ecco le anticipazioni.

Nell’episodio 4×14 di The Rookie, Nolan e Harper aiutano Skip Tracer Randy a completare la caccia alla sua prima taglia. L’agente Chen e il sergente Bradford cercano un colpevole in una follia criminale in tutta la città.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper; Jenna Dewan nel ruolo di Bailey; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen.

Nell’episodio 11×14 di Blue Bloods, intitolato Il linguaggio dell’amore: Garrett si rifiuta di restituire una citazione che ha fornito a un giornale locale; Danny e Baez scoprono qualcosa di scioccante mentre indagano su un omicidio; Anthony viene scambiato per un mafioso; Eddie fa pressioni su Jamie per fare un quiz sul linguaggio dell’amore.

Nel cast di Blue Bloods 11 ritroviamo: Tom Selleck nei panni di Frank Reagan; Donnie Wahlberg interpreta Danny Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes è Jamie Reagan; e Len Cariou nel ruolo di Henry Reagan. Compongono il cast principale anche: Marisa Ramirez nella parte di partner di Danny, la detective Maria Baez; Vanessa Ray è l’ex partner di Jamie (ora moglie) Eddie Janko-Reagan; Gregory Jbara è il vice commissario per l’informazione pubblica Garrett Moore; Robert Clohessy nel ruolo del tenente Sidney Gormley; Abigail Hawk è la detective Abigail Baker, l’assistente principale di Frank; e Steve Schirripa è l’investigatore det. Anthony Abetemarco.

L’appuntamento con The Rookie 4 e Blue Bloods 11 su Rai2 è dalle ore 21:05.

