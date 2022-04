Il prezzo delle AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) continua ad essere piuttosto competitivo su Amazon, un’occasione da cogliere al volo se si ha intenzione di puntare su auricolari wireless di stampo Apple di grande qualità. Vediamo a questo punto più nel dettaglio di che offerta si tratta e perché conviene fare questo tipo di acquisto. In primis bisogna sottolineare come sia stato applicato uno sconto del 22% sul prezzo precedente di queste AirPods con custodia di ricarica MagSafe (2021) che era di 279 euro.

Alcuni dettagli importanti sugli AirPods Pro con l’offerta Amazon di oggi per il pubblico italiano

Altra promozione, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Ecco quindi il costo finale risulta essere di 199 euro, con un risparmio di 80 euro che può far comodo a molti utenti. Amazon offre anche la possibilità di acquistare tale prodotto Apple a rate, grazie a Cofidis. Se quindi non avete intenzione di sborsare immediatamente l’intera cifra, questa può essere la soluzione migliore. Ricordiamo come la disponibilità sia immediata e non ci sono costi di spedizione aggiuntivi, inoltre per chi è abbonato a Prime la consegna sarà più rapida.

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) continuano ad essere l’Amazon’s choice di giornata, significa che anche lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente di fare tale acquisto. Il prezzo risulta essere conveniente principalmente per il tipo di prodotto in questione, infatti parliamo di auricolari wireless dotati di specifiche tecniche di grande livello. L’elemento di spicco è dato dalla cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni ed immergersi completamente nella musica.

Non manca però la modalità trasparenza per ascoltare ciò che accade intorno, soprattutto in condizioni in cui diventa necessario farlo. Altra caratteristica da non sottovalutare per questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Attenzione anche all’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del proprio orecchio. Infine tali auricolari di stampo Apple sono resistenti all’acqua ed al sudore.

