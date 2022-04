Il nuovo aggiornamento software del colosso di Seul sta lentamente raggiungendo il Samsung Galaxy S20, con la patch di sicurezza di aprile 2022, rilasciata già per i Samsung Galaxy S21 e S22 un paio di settimane fa, ed adesso disponibile per i top di gamma 2020 in Europa. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo upgrade per le varianti LTE dei Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra supporta la versione firmware G98xFXXSDFVC9, mentre le varianti 5G dei telefoni stanno ottenendo il nuovo aggiornamento con la versione firmware G98xBXXSDFVC9.

La patch di sicurezza di aprile 2022 risolvere oltre 88 vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza, e potrebbe anche apportare miglioramenti alla stabilità del device e alcune altre correzioni di bug generali. Potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘. Vi ricordiamo che il Samsung Galaxy S22 è stato lanciato ad inizio 2020 con a bordo Android 10, passando poi per Android 11 l’anno scorso ed infine Android 12 ad inizio 2022.

Quando riceverete la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di aprile 2022 a bordo dei vostri Samsung Galaxy S20, state attenti alla percentuale residua della batteria, che, prima di procedere, dovrà essere superiore almeno al 50% (oppure potrete collegare il device alla rete elettrica per evitare che possa spegnersi durante l’installazione) ed abbiate cura di effettuare un backup dei vostri dati (che altrimenti perdereste nel caso in cui si rendesse necessario eseguire un hard-reset per qualsiasi motivo). Il colosso di Seul, come sempre, si dimostra attento alle esigenze dei clienti che, anche in passato, hanno deciso di puntare sui suoi prodotti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

