Manca veramente poco all’ufficialità del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, previsto per il prossimo 28 aprile. Il dispositivo si collocherà poco al di sotto del OnePlus Nord CE 2 5G, che ricordiamo essere già disponibile in Italia da qualche tempo. Un’immagine teaser del prodotto è stata pubblicata dalla divisione indiana di Amazon, in cui il telefono si mostra per quello che dovrebbe essere il suo design effettivo. Il lettore delle impronte digitali troverà posto sul versante laterale, con il logo OnePlus visibile, in bella mostra, sulla back-cover. Il comparto fotografico esibisce due sensori piuttosto grandi ed uno leggermente più piccolo, insieme al flash LED collocato poco più sotto.

Bella la colorazione azzurra in cui pare il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G verrà presentato, chiamata ‘Blue Tide’. Il telefono dovrebbe integrare uno schermo IPS da 6.58 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz, ed essere spinto dal processore Snapdragon 695 di Qualcomm, con fino a 8GB di RAM e 256GB di storage. La batteria avrà una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il comparto fotografico dovrebbe integrare un sensore principale da 64MP e due sensori da 2MP, di cui uno per la profondità di campo ed un altro per le macro. Mancheranno il sensore ultra-grandangolare ed il teleobiettivo.

Lo smartphone arriverà con Android 11 e la OxygenOS 11, per poi ricevere in un secondo momento l’aggiornamento ad Android 12. Vedremo a quale prezzo il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sarà venduto in Europa, anche se dovrebbe attestarsi al di sotto dei 300 euro (il OnePlus CE 2 5G ha un costo che parte da 359 euro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

