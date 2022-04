Una serata complicata è quella scelta da Mediaset per il debutto di cast e personaggi de Gli Eredi della Terra e sicuramente i personaggi del sequel de La Cattedrale del Mare non potranno fare miracoli contro Papa Francesco e le festività di Pasqua. La trasposizione del bestseller di Ildefonso Falçones andrà in onda in tre appuntamenti a partire proprio da oggi, 17 aprile, tenendo impegnato il pubblico di Canale5 con un’avvincente storia di lealtà, vendette, amori, sogni e fortissime emozioni.

Il sequel della fortunata miniserie La Cattedrale del Mare, dal titolo originale Los herederos de la Tierra, è ambientato nel Quattrocento e narra una Barcellona affascinante all’ombra dell’imponente Cattedrale di Santa Maria del Mar dove una società vivace è ancora stretta nella morsa di una nobiltà corrotta negli anni turbolenti del Concilio di Costanza.

Siamo nel 1387 è Arnau, ormai anziano, amministra il Piatto di Santa Maria de Mar ed è probiviro di Barcellona. A sconvolgere la sua vita e quella della sua società arriva la morte di Re Pietro e l’arrivo sul trono del Principe Giovanni e dei Puig, pronti ad una sanguinosa vendetta. Nessuno osa contrapporvisi, tranne Hugo Llor (David Solans da giovane; Yon González da adulto), un 12enne che ha trovato in Arnau un mentore. Il suo sogno è diventare costruttore di navi ma saranno proprio i Puig, a mettere in atto contro di lui una ritorsione covata da anni. Cosa succederà?

Nel primo episodio de Gli Eredi della Terra Hugo Llor, un ragazzo di umili origini figlio di un uomo che ha perso la vita in mare, ha trovato lavoro nei cantieri navali, l’uomo più ricco della città. Ma la sua ambizione di diventare un costruttore navale si infrangeranno contro una realtà spietata specie quando Hugo assisterà all’assassinio di Arnau, mentre Bernat si appresta a succedere a suo padre.

Nel cast de Gli Eredi della Terra spiccano Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Aitor Luna e Michelle Jenner.