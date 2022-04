Gli auguri di Buona Pasqua 2022 dagli artisti arrivano in mattinata, con piccoli scorci sulla loro vita quotidiana e un messaggio di pace e speranza che segue la tipicità delle ricorrenze religiose. Tanti sono i nomi importanti della musica italiana che oggi scelgono di trascorrere la domenica con la famiglia, ma che trovano il tempo di comunicare con i fan anche con un breve messaggio di condivisione.

Gigi D’Alessio ci augura Buona Pasqua 2022 con un annuncio: “Vi aspetto qui martedì 19 aprile per un annuncio speciale”. Alessandra Amoroso segue l’appello e si augura “che possa vincere l’amore in un questo momento storico così complicato e difficile”, appunto, perché se fino all’anno scorso il mondo si trovava nella morsa della pandemia, quest’anno una guerra dilania i nostri vicini di casa.

Zucchero ci saluta dalla meravigliosa Scozia in cui si trova per alcune tappe del tour: “Fra una tomba e l’altra vi auguro Buona Pasqua”. PIù ironico Bugo, che ci mostra un tubetto di integratori di magnesio. Per Laura Pausini è sempre un’occasione per parlare del suo film Piacere Di Conoscerti di cui ci mostra un estratto in cui si trova in compagnia dei ragazzi con i quali cantava in chiesa, e aggiunge: “Vedrete anche dove ho dato il mio primo bacio”.

Gli auguri di Buona Pasqua 2022 dagli artisti arrivano anche da casa Cherubini, con Jovanotti che si mostra in video mentre buca un uovo – non di cioccolata, ovviamente – e beve il contenuto. “Natale con i tuoi, Pasqua pure”, scrive Emma Marrone dal suo Salento con una foto in cui si mostra insieme ai genitori.

Vasco Rossi non può mancare. Il rocker di Zocca scrive:

“Dopo 2 estati senza concerti, fare le prove a Pasqua è una bella sorpresa che tutti noi aspettavamo con tanta ansia. Siamo qui… per riallacciare un discorso, per continuare un percorso, per riportare un po’ di gioia e per fare una grande festa insieme a voi!”.

Che possa vincere l’amore in questo momento così complicato e difficile.

Buona Pasqua a voi! ♥️ — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) April 17, 2022