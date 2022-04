Chi non si ricorda di Turbe Giovanili di Fabri Fibra? Sembra ieri, eppure sono passati 20 anni dal disco di debutto del rapper di Senigallia con la produzione di Neffa. Il periodo storico, in termini discografici, era diverso da ciò che si può ascoltare nei giorni nostri. Per questo Fabri Fibra decide di celebrare il primo ventennale del suo album d’esordio con un’edizione speciale.

Turbe Giovanili di Fabri Fibra

Turbe Giovanili di Fabri Fibra usciva nel febbraio 2002, quando il rap italiano si teneva ancora ben lontano dal mainstream per rimanere ai margini, destinato a un pubblico di appassionati e con artisti bramosi di raccontare e raccontarsi. Fabri Fibra era tra questi. Ancora sconosciuto, dopo tanta palestra freestyle e furia adolescenziale, riuscì a trovare da subito uno spazio peculiare e distintivo, e probabilmente non immaginava che di lì a qualche anno sarebbe diventato uno dei nomi più importanti del rap italiano.

Neffa produsse i brani – tranne Ma Che Persona, prodotto da Lato – e più volte Fabrizio Tarducci ha raccontato che ciò che arrivò in stampa altro non fu che la demo originale: le musiche preparate da Neffa arrivavano da un vecchio hard disk e non si potevano rieditare. L’occasione è ghiotta: per i 20 anni di Turbe Giovanili Fabri Fibra ci dà l’opportunità di ascoltare ciò che egli stesso sentì dalle mani di Neffa prima di aggiungere la voce.

Turbe Giovanili (2LP+MC) cd e vinili, musica, distribuito da universal music italia

L’edizione deluxe

Turbe Giovanili di Fabri Fibra uscirà in edizione deluxe il 6 maggio 2022. I brani restano nella stessa versione del 2002 ed usciranno in formato CD, vinile e audiocassetta. La novità sta nei contenuti extra, che altro non sono che le basi originali di Neffa che lo stesso Fabrizio ascoltò dopo la telefonata dell’ex leader dei Sanguemisto.