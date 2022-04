Volete uno smartwatch che sia completo sotto ogni punto di vista, pur dovendo spendere qualcosa in più per acquistarlo? Probabilmente dovreste dare un’occhiata al Suunto 9 Peak Full Titanium Black, che l’OEM finlandese ha appena immesso nel mercato italiano, proponendo una cassa in titanio ed un bracciale anch’esso in titanio, ma rivestito in carbonio (che potrete comunque sostituire con quello in silicone che troverete all’interno della confezione di vendita).

Il Suunto 9 Peak Full Titanium Black dispone di oltre 200 applicazioni dedicate alla forma fisica ed all’allenamento sportivo all’aria aperta. Potrete accedere da subito al programma coaching, alle mappa di calore tridimensionali, alla creazione di filmati 3D da condividere con i vostri amici, oltre alle classiche funzioni svolte da un comune indossabile (notifiche meteo, monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, della qualità del sonno e dei tempi impiegati per il recupero). Facciamo anche presente che il Suunto 9 Peak Full Titanium Black è realizzato in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile (zero emissioni e quindi nessun impatto sull’ambiente), proprio come tutti gli altri prodotti della linea.

Il device include uno schermo touch a matrice da 1.2 pollici con risoluzione pari a 240 x 240 pixel, garantisce un’autonomia fino a 25 ore con GPS attivo, e fino a 170 euro in modalità Tour. Il Suunto 9 Peak Full Titanium Black resiste all’acqua fino a 100 metri, integra la bussola ed il sensore di altitudine barometrica, oltre che alle varie tecnologie di connettività Bluetooth 5, GPS, Glonass, Galileo, QZSS e Beidou. Il prezzo, sul sito ufficiale, è di 979 euro (non propriamente accessibile, ma qualcuno potrebbe anche ritenere giusto spendere questa cifra per un prodotto di questo tipo), da poter acquistare a questo indirizzo.

