La bici di Jovanotti all’asta per l’Ucraina: i fondi raccolti saranno devoluti all’Unicef, a supporto dell’emergenza. Si parte da 10.000 euro e i fan di Jovanotti avranno tempo fino al 24 aprile per fare la propria offerta e partecipare all’asta attraverso il portale ebay.

Il miglior offerente, alla scadenza dell’asta, si aggiudicherà la Pantera Rosa, la celebre bicicletta rosa del cantante. L’asta è stata attivata ieri, possono partecipare tutti purché garantiscano di corrispondere effettivamente la cifra offerta, nel momento in cui l’asta si dovesse chiudere a proprio favore.

Per partecipare all’asta occorrerà registrarsi ad ebay e aprire un proprio account inserendo dati ed indirizzo mail valido.

La bici di Jovanotti all’asta per l’Ucraina è un esemplare raro. Il modello è infatti unico al mondo, realizzato in una sola unità dalla Cicli Pinarello e disegnata dal suo presidente, Fausto Pinarello. Al design della bicicletta ha contribuito, inoltre, lo stesso Jovanotti. Il colore rosa, poi, ha permesso al cantante – appassionato di bici – di battezzarla “Pantera Rosa”.

Ora quella bici potrà supportare il popolo ucraino. I fondi raccolti attraverso l’asta benefica su ebay, infatti, verranno integralmente devoluti all’Unicef per contribuire all’emergenza in Ucraina.

La bici è stata per Jovanotti una vera e propria compagna di avventura e lo ha accompagnato per più di 15.000 chilometri, tanti sono quelli che Lorenzo ha percorso nei suoi viaggi in bicicletta in giro per il mondo. Ma chi si aggiudicherà l’asta non dovrà preoccuparsi del numero di chilometri percorsi perché le eventuali parti usurate verranno sostituite per consentirne il perfetto utilizzo.

Chi si aggiudicherà l’asta su ebay, dunque, potrà decidere se conservare la bici di Jovanotti come cimelio oppure continuare ad utilizzarla, potendo contare su un mezzo del tutto funzionante, assemblata con materiali di qualità e realizzata in un solo ed unico modello al cui design ha contribuito anche uno degli artisti più apprezzati.