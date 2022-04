The Gilded Age 2 è già stata rinnovata da HBO Max con largo anticipo, dopo soli 3 episodi della prima stagione. E la produzione si prepara ad un seguito in grande stile, con un notevole ampliamento dei volti regolari della serie.

Il cast di The Gilded Age 2 passa infatti da 12 a 24 personaggi regolari, con la promozione di 13 attori che sono apparsi già nella prima stagione: avranno più spazio in scena Kelli O’Hara nel ruolo della socialite Aurora Fane, Donna Murphy nel ruolo della signora Astor, Debra Monk nel ruolo della cameriera di Van Rhijn, Armstrong, Kristine Nielsen nel ruolo della cuoca di Van Rhijn, la signora Bauer, Taylor Richardson nel ruolo della cameriera di Van Rhijn, Bridget, Ben Ahlers nel ruolo del cameriere di Van Rhijn, Jack Trotter, Kelley Curran come l’ex cameriera di Bertha Russell, Turner, Douglas Sills nel ruolo dello chef di Russell, Baudin alias Borden, Celia Keenan-Bolger nel ruolo della governante di Russell, la signora Bruce, Michael Cerveris come il cameriere di George Russell Watson, Erin Wilhelmi nel ruolo della cameriera Adelheid Weber, Patrick Page nel ruolo di George Russell segretario Richard Claym e ​​Sullivan Jones come l’editore T. Thomas Fortune.

Come è evidente The Gilded Age 2 darà una rappresentazione più ampia delle classi sociali, con i nuovi personaggi che si uniscono a quelli regolari della prima stagione. In questo senso sembra voler assomigliare di più a Downton Abbey, il precedente capolavoro dello showrunner Julian Fellowes, con una distribuzione più uniforme dei personaggi tra membri delle élite della New York degli anni ’80 dell’Ottocento e loro sottoposti. I nuovi volti regolari affiancano infatti Christine Baranski come Agnes Van Rhijn, Cynthia Nixon come Ada Brook, Louisa Jacobson come Marian Brook, Blake Ritson come Oscar Van Rhijn, Carrie Coon come Bertha Russell, Morgan Spector come George Russell, Taissa Farmiga come Gladys Russell, Harry Richardson nel ruolo di Larry Russell e gli altri volti abituali della serie. Non tornerà invece Thomas Cocquerel, volto regolare della prima stagione, che ha interpretato Tom Raikes, il giovane avvocato e interesse amoroso di Marian.

Questa la sinossi di The Gilded Age 2 già diffusa da HBO Max: in Italia il finale della prima stagione sarà trasmesso da Sky Serie il 18 aprile in prima serata.

The Gilded Age è stato un periodo di immensi cambiamenti economici, di enormi fortune fatte e perse e di feroce rivalità tra denaro vecchio e nuovo. In nessun luogo questa rivalità è più evidente che sulla East 61st Street, dove Marian Brook e le sue vecchie zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook, vivono di fronte ai ricchissimi George e Bertha Russell. I Russell sono entrambi ferocemente ambiziosi, lui finanziariamente, lei socialmente, e sono determinati a raggiungere i livelli più alti di New York. Nel frattempo, a Brooklyn, l’amica e confidente di Marian, Peggy Scott, si fa strada nel mondo dell’élite nera. In questo mondo scintillante sull’orlo dell’età moderna, prevarranno le regole stabilite della società o il gioco cambierà completamente?

