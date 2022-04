I più grandi successi di Nilla Pizzi sono indissolubilmente legati alla storia della canzone italiana. Lei, Adionilla, è entrata nella storia da giovanissima quando nel 1951 vinse la prima edizione del Festival Di Sanremo. In quel tempo non si parlava ancora del Teatro dell’Ariston e tantomeno di un evento in mondovisione. Alla prima edizione parteciparono 3 concorrenti: Duo Fasano, Achille Togliani e lei, Nilla Pizzi. Proprio la cantante di Sant’Agata Bolognese vinse con Grazie Dei Fiori, entrando a gamba tesa nella storia della televisione e della musica italiana tutta.

Grazie Dei Fiori (1951)

Con Grazie Dei Fiori Nilla Pizzi arrivò al primo posto nel 1° Festival Di Sanremo. Il brano fu scritto da Mario Panzeri e Gian Carlo Testoni su una musica di Saverio Seracini e fu affidato alla giovane cantante dopo l’uscita del bando per la prima gara canora della canzone italiana. Oggi Grazie Dei Fiori è un grande classico.

Grazie Dei Fior Audio CD – Audiobook

Italia Yesterday (Publisher)

Sorrentinella (1951)

Molti non la ricorda, ma Sorrentinella è stata la prima canzone in assoluto ad essere eseguita durante il Festival 1951, un primato che oggi è storia.

Vola Colomba (1952)

Con Vola Colomba, su un testo firmato da Bixio Cherubini e Carlo Concina, Nilla Pizzi vinse anche la seconda edizione del Festival di Sanremo 1952. Il brano lambiva il delicato argomento del ritorno di Trieste all’Italia, che sarebbe avvenuto 2 anni più tardi con gli accordi del 1954.

Papaveri E Papere (1952)

Papaveri E Papere rientra di diritto tra i più grandi successi di Nilla Pizzi: si tratta, infatti, di un manifesto satirico della politica in chiave metaforica. I “papaveri alti alti” del titolo indicavano la classe politica, in quell’anno dominata dal Partito Comunista Italiano e c’era anche un sottile riferimento ad Amintore Fanfani della DC. Le “papere”, invece, indicavano il popolo che subisce il potere.