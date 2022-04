L’arrivo di Harry Styles al Coachella è stato un tripudio di sorprese. Non a caso l’esibizione dell’ex One Direction era tra le più attese, e il cantautore britannico non ha certamente deluso i fan. “Buonasera, il mio nome è Harry”, ha esordito l’artista di fronte alle urla felici del pubblico, e da subito ha svelato le sue intenzioni.

“È grande qui dentro, vero? Per i prossimi 80 minuti, il nostro compito è intrattenervi. Vi prometto che faremo del nostro meglio in assoluto. Voi anche avete un impegno: quello di divertirvi il ​​più possibile. Voglio che chiunque di voi senta di aver sempre voluto essere in questo luogo, stasera”.

Harry Styles al Coachella con Shania Twain

Non solo la felicità repressa da troppe rinunce dovute alla pandemia, non solo tanta voglia di ritrovare uno degli artisti più amati della scena internazionale, e infine: non solo una voglia irrefrenabile di assistere finalmente ad un concerto. Harry Styles ha puntato più in alto fino a quell’annuncio: “Questa donna mi ha insegnato a cantare”. A quel punto è entrata in scena l’iconica Shania Twain.

La veterana del pop non ha trattenuto il suo entusiasmo e gli scambi di affetto reciproco non sono mancati. La voce di I’m Gonna Getcha Good si è lasciata andare in una sincera attestazione di stima nei confronti del giovane collega:

“Sono una tua fan, ovviamente. Mi rendo conto che quando scrivevo questa canzone eri solo un ragazzino. È una specie di sogno e molto surreale essere seduta qui in questo momento a cantare questa canzone con te. Penso di essere semplicemente innamorata e questa canzone parla di amore. Quindi cantiamo solo d’amore”.

La canzone cui Shania Twain faceva riferimento era Man I Feel Like A Woman, ma i due artisti hanno cantato insieme anche la super hit You’re Still The One.

L’inedito Boyfriend

Harry Styles si è poi esibito in una serie di inediti tratti dal prossimo album in uscita, Harry’s House, che sarà fuori il 20 maggio e anticipato dal singolo As It Was. Tra questi i fan hanno apprezzato particolarmente il brano Boyfriend – da alcuni riportato come Boyfriends – che Harry Styles ha introdotto con queste parole:

“Chi tra il pubblico ha mai avuto un fidanzato? Chi tra il pubblico non ha mai avuto un fidanzato? Ai fidanzati ovunque, vaff*”.

Il testo di Boyfriend racconterebbe i problemi di coppia che possono presentarsi quando c’è di mezzo la fama, ma il brano è tutt’altro che malinconico. Alcuni hanno trovato le stesse good vibes del grande classico Take On Me degli A-ha. L’esibizione di Harry Styles al Coachella è stato un insieme di sorprese.