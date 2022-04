Chi esce stasera ad Amici di Maria De Filippi al termine della quinta puntata del serale? Anche quest’anno Maria rinuncia alla trasmissione in diretta e sceglie di registrare preventivamente ogni appuntamento con la fase conclusiva del programma.

La puntata del serale di Amici in onda stasera su Canale 5, sabato 16 aprile, è stata registrata il giorno 13 e ha visto il ritorno di un’amata band, tanto cara alla conduttrice, rientrata a casa con un nome diverso. Ma non solo: un concorrente ha lasciato il programma rinunciando al sogno di trionfare nel talent show Mediaset dei record.

In giuria, tre personaggi pronti a commentare anche stasera le performance di cantanti e ballerini: Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto. Saranno loro a valutare i concorrenti e a votarli, decretando le squadre vincitrici delle tre manche della puntata.

Chi esce stasera ad Amici

Chi esce stasera ad Amici di Maria De Filippi? La puntata non verrà trasmessa in diretta, quindi sui social sono già reperibili diversi spoiler, che vi abbiamo dato anche qui. A lasciare il programma stasera, dopo un ballottaggio a tre particolarmente impegnativo, sarà Carola.

In seguito alle tre manche, tre sono stati gli eliminati provvisori: Serena, Carola e Dario. Serena è stata salvata subito dai docenti del programma per un ballottaggio a due tra Carola e Dario. Carola è stata eliminata ufficialmente.

Gli ospiti stasera ad Amici

Sono i Follya gli ospiti di Amici stasera. Il gruppo nato dai Dear Jack e guidato da Alessio Bernabei fa ritorno ad Amici di Maria De Filippi per presentare il nuovo singolo, ossia inedito d’esordio: Morto Per Te. Manca Lorenzo Cantarini, che ha già spiegato perché non è nei Follya: leggi la spiegazione.

Ospite comico: Nino Frassica, ormai fisso in studio nella fase conclusiva del talent show nella stagione 2021/2022.