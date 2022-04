Scoppia la polemica social anche nel fine settimana della Pasqua e al centro di tutto c’è l’attacco di Chef Rubio a Roberto Saviano dopo la gaffe su Twitter. Chi conosce il papà di Gomorra, lo segue sui social e in tv, sa bene quale sia la sua posizione rispetto alla guerra tra Russia e Ucraina ma quello che è successo qualche ora fa non può passare inosservato soprattutto perché ha dato vita ad una vera e propria polemica che lo ha letteralmente travolto su Twitter.

Roberto Saviano qualche ora fa ha scritto sul suo profilo: “Non cercare alibi alla guerra di #Putin è il dovere di chi traccia memoria di questo conflitto che si accanisce sui corpi dei civili. Rispettare questo dolore significa non farsi cassa di risonanza della propaganda di Mosca”. Fin qui niente di nuovo se non fosse che a corredo del suo pensiero ha poi pubblicato la foto di un bambino mutilato che non è però una vittima di questa guerra.

Si tratta di Mykola Nyzhnykovsky, un bambino rimasto gravemente ferito nel 2015 dopo aver raccolto una granata inesplosa in un campo vicino casa a Mariupol un anno dopo l’inizio della guerra in Donbass, all’epoca terreno di scontro tra l’esercito ucraino e i separatisti.

Caro @robertosaviano diffusore di immagini fake, questo bambino a cui non hai manco chiesto il permesso di essere usato per la vile propaganda #Usa e per racimolare like, è stato ritratto in questa posa 6 anni fa e le amputazioni sono dovute alle conseguenze del fuoco naziucraino pic.twitter.com/Vi2azYjiAM — Rubio (@rubio_chef) April 15, 2022

A questo punto l’attacco social è servito. Roberto Saviano è finito in trend topic su Twitter proprio perché in molti hanno ripreso il suo tweet soprattutto per spiegare la verità che si nasconde dietro questa foto e fare il verso alla sua ‘vile propaganda Usa’ come la definisce lo stesso Chef Rubio. In molti hanno fatto poi notare che, nonostante le polemiche e i numerosi articoli sui siti web, il papà di Gomorra non ha ancora rimosso la foto o dato una spiegazione del suo gesto. I fan si chiedono: è davvero possibile che Roberto Saviano abbia fatto una gaffe o è stato fatto tutto di proposito?