Possiamo aspettarci novità importanti in almeno tre aree cruciali con l’arrivo dell’aggiornamento iOS 16, stando a quanto raccolto nel corso delle ultime ore. Manca ancora qualche settimana alla presentazione del nuovo pacchetto software, il cui arrivo sul mercato è previsto non prima di settembre, ma rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi possiamo effettivamente aggiungere qualcosa. Vediamo come stanno le cose, in attesa di qualche segnale più concreto da Apple su un pacchetto software che potrebbe fare la differenza.

Ulteriori novità attese con il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 16 nei prossimi mesi

Quali sono gli aspetti da evidenziare in merito all’aggiornamento iOS 16? Fondamentalmente, abbiamo tre macro argomenti da prendere in esame oggi 16 aprile. Il primo è generico e si focalizza sulle caratteristiche principali del sistema operativo. A tal proposito, dovremmo concentrarci su notifiche avanzate, senza dimenticare la funzione di rilevamento degli arresti anomali, fino ad arrivare al supporto preliminare per il visore per realtà mista di Apple.

Per quanto concerne le funzioni relative all’area Salute, il nuovo aggiornamento iOS 16 dovrebbe portare con se il monitoraggio del sonno esteso. A questa, si aggiunge poi la nuova funzione di gestione dei farmaci per scansionare le pillole, in modo da ricevere anche un promemoria per prenderle. Infine, ci sono rumors secondo cui Apple potrebbe lanciare nuove sezioni nell’apposita app dedicate alla salute delle donne.

Infine, a proposito dell’angolo Musica, tutti ci aspettiamo una sezione per musica classica, senza tralasciare l’introduzione di un’interfaccia utente basata su Primephonic. Con l’aggiornamento iOS 16, in questo specifico contesto, è in arrivo anche la nuova opzione per reindirizzare dai brani nell’app ‌Apple Music‌ ad Apple Classical, oltre al tanto atteso supporto per audio senza perdita di dati. Vedremo se ci saranno novità aggiuntive nel corso delle prossime settimane.

