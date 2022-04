Al via le riprese di Mare Fuori 3. I fan della serie non si sono ancora riprese dai colpi di scena della seconda stagione ma sul set tutto è pronto per dare il via ai lavori della nuova e non solo. Nonostante gli ascolti non siano stati al top, grazie al successo streaming e all’interesse ottenuto all’estero, la serie di Rai2 ha già ottenuto un doppio rinnovo per una terza e una quarta stagione che, a conti fatti, dovrebbe chiudere la corsa dei ragazzi protagonisti e non solo.

A rivelare il via delle riprese di Mare Fuori 3 è il sito castingeprovini.com annunciando la ricerca di alcune nuove figure da inserire nel cast. In particolare, sul sito si legge che la produzione è alla ricerca di un nuovo protagonista, un ragazzo napoletano di età compresa tra i 15 e i 20 anni possibilmente di bella presenza e con fisico sportivo.

L’annuncio era valido fino al 13 marzo scorso proprio perché le riprese di Mare Fuori 3 dovrebbero iniziare tra qualche giorno. Se tutto andrà secondo i piani i protagonisti della serie saranno impegnati sul set dal 2 maggio e fino ai primi giorni di settembre per mettere insieme i nuovi episodi che potrebbero andare in onda già nella stagione 2022/2023 magari proprio tra l’inverno e la prossima primavera.

Oltre alle nuove vicende dell’IPM, Carolina Crescentini tornerà a vestire i panni della sua Paola Vinci cercando di tenere le redini dei suoi ragazzi, nuovi e vecchi, portando avanti anche la sua vita privata. Il suo obiettivo è ancora quello di prendere questi ragazzi che arrivano nel suo Istituto e cambiare le loro teste per renderli migliori. Spesso questo scambio è stato equo e i sentimenti in gioco hanno straziato il pubblico di Rai2 che ha premiato la serie soprattutto in streaming su RaiPlay. Cosa succederà e cosa vedremo? Le prime novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane proprio dal set della serie.