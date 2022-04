L’approdo di Yellowstone su La7 è diventato ufficiale coi promo in rotazione da qualche giorno: il primo appuntamento è fissato per il 23 aprile, quando saranno trasmessi i primi tre episodi della saga dei Dutton, capitanati dal patriarca miliardario John (un Kevin Costner in grande spolvero) pronto a tutto pur di difendere il suo sterminato ranch nel Montana da una variegata schiera di nemici.

Yellowstone ha fatto conoscere al mondo il talento drammaturgico di Taylor Sheridan, diventato showrunner di punta di Paramount+, a cui è legato da un contratto di esclusiva per diverse nuove serie originali. In Italia la serie è stata diffusa in anteprima da Sky Atlantic, per poi debuttare in chiaro su Paramount Channel e infine arrivare su La7 dal 23 aprile.

Quattro le stagioni di Yellowstone realizzate finora, con una quinta che entrerà in produzione la prossima primavera. Accusata di essere una serie “repubblicana” o perfino “trumpiana”, perché troppo conservatrice, troppo arcaica nei valori, troppo bellicosa, maschile, patriarcale e non ultimo troppo “bianca” nella formazione del cast e di conseguenza nei personaggi, la creatura più ambiziosa di Sheridan è un prodotto che orgogliosamente si conforma a modelli classici di serialità melodrammatica, vuole richiamare i western vecchio stile alla Clint Eastwood e non intende aderire ad alcuna forma di progressismo nella scelta dei contenuti e nella loro drammatizzazione.

Una saga familiare e di potere, Yellowstone, che in realtà è cresciuta nel corso delle stagioni: nata come prodotto di nicchia apprezzabile soprattutto dall’America profonda, quella del Midwest e degli stati del Sud, è stata etichettata come un prodotto per il pubblico di destra, quello degli “stati rossi” nelle cartine elettorali, per intendersi, ma è diventata nel tempo un fenomeno di massa internazionale, con numeri incredibili in termini di audience (un ascolto complessivo, tra trasmissione lineare e in simulcast, di 10,3 milioni di spettatori per il finale della quarta stagione), diventando la serie più vista del 2021 tra tutti i titoli delle tv generalista, via cavo e premium. Risultati ancor più incredibili se si tiene conto di quanto sia stata costantemente snobbata dalla critica e praticamente ignorata, almeno fino al 2021, nelle nomination per i premi televisivi più prestigiosi.

La7 propone Yellowstone dalla prima stagione a partire dal 23 aprile, accaparrandosi un titolo che gli Stati Uniti hanno visto crescere incredibilmente negli ultimi quattro anni e che in Italia è ancora poco nota al di fuori della nicchia di estimatori che l’ha scoperta su Sky o in streaming su NOW.

