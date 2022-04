Yann Tiersen in Italia nel 2022 terrà cinque concerti a supporto del nuovo progetto discografico di cui oggi viene annunciato il titolo. Si tratta di 11 5 18 2 5 18 e vedrà la luce il prossimo 10 giugno in versione digitale e fisica.

Un’edizione limitata in doppio vinile trasparente verrà rilasciata in autunno, in concomitanza con il suo tour europeo. Intanto i fan potranno ascoltare i nuovi pezzi il 10 giugno acquistando la versione CD tradizionale oppure facendo riferimento agli store digitali e alle piattaforme di tutto il mondo.

Mentre il tour europeo vedrà Yann Tiersen in concerto nei mesi autunnali, l’Italia non dovrà attendere così tanto. Cinque sono gli appuntamenti già previsti nella penisola e attesi nel mese di luglio con opening act Quinquis.

Il 10 luglio, Yann Tiersen sarà al Teatro degli Arcimboldi di Milano e l’11 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene. Il 12 luglio si esibirà a Martina Franca (TA) e il 13 a Bologna. Infine, il 14 luglio sarà a Torino per Flower Festival.

I concerti di Yann Tiersen in Italia nel 2022

10 LUGLIO – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI (data riprogrammata)

11 LUGLIO – ROMA – CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA / LUGLIO SUONA BENE

12 LUGLIO – MARTINA FRANCA (TA) – ATRIO ATENEO BRUNI / PIANO LAB FESTIVAL 2022 IV EDIZIONE

13 LUGLIO – BOLOGNA – PARCO CASERME ROSSE / SEQUOIE MUSIC PARK

14 LUGLIO – TORINO – PARCO CERTOSA COLLEGNO / FLOWERS FESTIVAL

I biglietti per i concerti di Yann Tiersen in Italia nel 2022 sono disponibili su TicketOne e nei principali circuiti autorizzati.

Il nuovo album di Yann Tiersen si deve alla sperimentazione in studio prima di un’esibizione al festival di sintetizzatori e modulari di Berlino, il Superbooth. Così, in modo del tutto inatteso, l’artista, a distanza di 1 anno dall’uscita del suo ultimo disco Kerber, si è ritrovato nel suo Eskal Studio ad utilizzare campioni di Kerber insieme a tracce di Dust Lane.

Nasce così l’album 11 5 18 2 5 18 che porta l’ascoltatore in nuovi spazi sonori.