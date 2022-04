Il canone RAI potrebbe presto essere scorporato dalla bolletta elettrica, dov’è ormai incluso da diversi anni. L’esigenza sarebbe figlia di un allineamento richiesto dalle direttive della Commissione Europea di novembre scorso per quanto riguarda i requisiti utili per l’accesso ai fondi Next Generation EU del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il piano dispone che vengano cancellati ‘oneri impropri’ dai costi dell’energia (sebbene non a titolo obbligatorio).

Chiara la posizione della Commissione Europa in tal proposito, secondo cui non è consentito richiedere un obbligo ai fornitori di energia di ottenere oneri non legati alla propria categoria (come non è possibile richiedere agli utenti di pagare, all’interno della stessa bolletta, costi relativi ad un altro servizio). Il Governo ha accettato l’ordine del giorno relativo alla cancellazione del canone RAI dalla bolletta elettrica presentato da Maria Laura Paxia del gruppo misto (in un primo momento come raccomandazione e poi come riformulazione), senza che ci fosse bisogno di votare. In ogni caso, c’è da precisare che l’ordine del giorno, anche se approvato, ha comunque carattere accessorio, e dunque niente è ancora stato confermato. Nel caso in cui il contributo annuale per le emittenti di viale Mazzini venisse effettivamente scorporato dalla bolletta elettrica, il Governo si impegnerà ad ideare delle modalità di riscossione che consentiranno alla Radiotelevisione italiana S.p.A. di riscuotere il contributo dovuto dagli utenti.

L’ipotesi più plausibile è che si ritorni alla vecchia formula adottata prima del 2016, che però consentano di effettuare il pagamento con le attuali modalità (come nel caso di PagoPA). Viale Mazzini sembra preoccupato di questa eventuale decisione, temendo che l’eliminazione del canone RAI dalla bolletta elettrica possa contribuire a far rifiorire il fenomeno dell’evasione fiscale (motivo per il quale il contributo era stato inserito nell’utenza elettrica).

Continua a leggere su optimagazine.com