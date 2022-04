Non solo il “turbamento della gelosia” (cogliete la citazione): Hasta Los Dientes di Camila Cabello racconta il demone della gelosia retroattiva che tutti, almeno una volta, abbiamo provato. Chiunque si ritrova ad essere geloso degli ex del proprio partner, e per questo sono tanti i momenti di nervosismo e tossicità in cui l’amore attuale viene offuscato dai sentimenti negativi.

Una batteria pop, un basso e la voce di Camila Cabello che va subito al dunque: “Mi piaci come non hai idea/e conoscere il tuo passato mi manda fuori/Ti immagino con lei anche mentre dormo/e mi fa star male”. Nonostante il tormento, Camila Cabello riconosce che la colpa è soltanto sua perché “sono pazza, ma pazza di te”, e sembra volersi fermare prima che l’amore diventi ossessione e possessione.

Hasta Los Dientes di Camila Cabello è un featuring con Maria Becerra, rapper di fama internazionale di cui la cantautrice cubana aveva spoilerato la collaborazione un anno fa creando tanto hype tra i suoi fan. Per raccontare questo sentimento disturbante, Camila Cabello sceglie un mood radiofonico che attenua non poco lo stato paranoico confessato nel testo. È possibile il riferimento a Shawn Mendes? Non si può escludere, visto che la popstar ha lavorato alla scrittura di Familia per 2 anni, il lasso di tempo in cui il mondo intero ha subito la maledizione del Covid-19.

Familia (qui la nostra recensione) è il disco con cui Camila Cabello ha comunicato ai fan la ritrovata connessione con le proprie radici. Durante il lockdown globale la cantautrice è rimasta insieme alla sua famiglia e ha scoperto un amore mai spento. Per questo il disco ospita brani in lingua inglese e in lingua spagnola.

Hasta Los Dientes di Camila Cabello è disponibile da oggi in rotazione radiofonica.

[Verso 1: Camila Cabello]

Tú me gustas como no tienes idea

Y saber de tu pasado me knockea

Hasta dormida te imagino con ella

Eso me enferma

[Pre-Coro: Camila Cabello]

No es tu culpa lo que me haces sentir

Yo estoy loca, pero loca por tí

[Coro: Camila Cabello]

Niño hasta en mis sueños tu me haces sufrir

Te ví con tu ex y me quise morir

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende

Cuando tú mе besas la depre mе da

Saber que has besado así a otra más

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes

[Verso 2: Maria Becerra]

Yo sigo aferrada a tu pasado

Viéndote de la mano con ella

Soñé que otros besos le has dado

Y miraron juntos las estrellas

En mi mente siempre te maldigo

Por que tienes mi corazón preso

Que sepa que ahora estás conmigo

No le pertenecen tus besos

[Pre-Coro: Maria Becerra]

Si quieres que venga por tí

Pa que vea bien que solo me amas a mí

[Coro: Camila Cabello, Maria Becerra]

Niño hasta en mis sueños tu me haces sufrir

Te ví con tu ex y me quise morir

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende

Cuando tú me besas la depre me da

Saber que has besado así a otra más

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes

[Post-Coro: Camila Cabello]

La-la-la

La-la-la-la-la-la, la

La-la-la

La-la-la-la-la-la, la

[Pre-Coro: Camila Cabello]

No es tu culpa lo que me haces sentir

Yo estoy loca, pero loca por tí

[Chorus: Maria Becerra, Camila Cabello & Both]

Niño hasta en mis sueños tu me haces sufrir (Yeah, yeah)

Te ví con tu ex y me quise morir

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí

¿Me entiendes? (Ha-ha) Que mi cuerpo se enciende

Cuando tú me besas la depre me da

Saber que has besado así a otra más

No te quiero compartir, te quiero solo pa’ mí (No te quiero, uh-huh-uh)

¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes

[Post-Coro: Camila Cabello]

La-la-la (Ooh-ooh)

La-la-la-la-la-la, la (Ooh, ooh-ooh)

La-la-la (Ooh, ooh-ooh)

La-la-la-la-la-la, la (Ooh, ooh-ooh)