Panico di Lazza è il nuovo singolo da Sirio, il terzo attesissimo album di Jacopo Lazzarini uscito l’8 aprile. In questo brano si sente forte l’influenza elettropop di Takagi & Ketra, che all’artista milanese offrono una miscela tra il ritornello da urlare a squarciagola e un tappeto di rime e autotune che profumano di underground.

Panico di Lazza racconta gli effetti di una relazione tossica in cui il protagonista si dimostra pentito di aver iniziato una storia che ora si rivela difficile e inconcludente, soprattutto per gli alti e bassi del partner: “Tu sei il bene ma diventi il male, siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare”.

Le suggestioni anni ’80 non mancano, ma le barre di Lazza sono lo spigolo che appuntisce un brano che senza il suo talento sarebbe troppo morbido e monotono. Il ritorno alla vecchia fiamma diventa dunque un nemico da amare e abbattere, un nervosismo latente che ti fa diventare spettatore delle tue stesse scelte, non più attore protagonista. Il “panico” del titolo è lo stato d’animo e al tempo stesso la promessa di riscatto: “Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta per il panico“.

Sirio è il terzo album dopo Re Mida (2019) e Zzala (2017). A questo giro Lazza, affiancato da Low Kidd e Drillionaire, manifesta la sua volontà di non limitarsi all’universo del rapper di cui è uno dei nomi più prestigiosi, bensì intende mettere sul piatto tutto il suo mondo e il suo io.

In 17 tracce Lazza esplora l’introspezione e dimostra ancora una volta di non essere fatto per i compromessi. Accanto a lui, come ogni disco contemporaneo che si rispetti, grandi nomi della scena italiana e internazionale: Sfera Ebbasta compare in Piove, Noyz Narcos in Topboy, Geolier in Nessuno e French Montana in Puto.

Sei l’ennesimo sbaglio che potevo anche evitare

Su un tetto al primo appuntamento solo per gridare

Vedersi solo per sco*are, poi precipitare giù

E fuori è nebbia fitta

E perché ora stai zitta?

E cosa vuoi che dica?

E come fai tu, e come fai a fare sempre finta

E poi darmi una spinta e farmi andare giù?

E tanto lo sai, farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta

Per il panico

Io sono quello che resta per ultimo

A guardare tutti mentre se ne vanno

Entro sempre più freddo e più vuoto

Sembra Milano il primo dell’anno

E sembra che faccio finta di niente

Ma ogni giorno mi allego più storie

So che lo sai come ci si sente a stare senza un angelo custode

Viviamo come senza un giorno dopo

Lascio l’auto con le chiavi dentro

E corro a prenderti un vestito nuovo

Che starà meglio sul pavimento

E spingo finché quel rimmel ti cade

Tu sei il bene, ma diventi il male

Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare

E tanto lo sai, farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta

Per il panico

Forse anche stanotte perdo la voce per dire niente

Penso alle nostre ferite aperte

Sfondo le porte solo se serve

Tanto lo sai, farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta

Per il panico