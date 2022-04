Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 13 rosso da 128GB di memoria interna, si tratta del modello PRODUCT(RED)che attualmente risulta avere un prezzo più conveniente sul famoso sito di e-commerce. Se quindi non è un problema la colorazione dello smartphone, può essere un ottimo affare puntare su questo iPhone 13 rosso, soprattutto se è da un po’ di tempo che si sta attendendo l’offerta giusta per acquistarlo.

Indicazioni sull’iPhone 13, dopo l’offerta Amazon di Pasqua

Promozione che, a conti fatti, è più aggressiva rispetto a quella di alcuni giorni fa. Andando più nello specifico, il sito di e-commerce propone tale top di gamma a marchio Apple al costo di 807 euro, una cifra che deriva dallo sconto del 14% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro. Si parla in quest’ultimo caso del costo da listino, insomma da quando l’iPhone 13 è approdato sul mercato il prezzo ha subito un buon calo ed è senza dubbio una notizia positiva per chi ha intenzione di averlo finalmente tra le mani. Inoltre su Amazon è anche possibile sfruttare l’acquisto a rate grazie a Cofidis, il che renderà la spesa meno pesante.

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, ma bisognerà attendere qualche giorno in più per averlo a casa propria, con la spedizione ovviamente gratuita. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna. In primis ritroviamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto dal Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Un netto passo in avanti è stato fatto con il comparto fotografico di tale top di gamma, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Molto interessante è anche la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il processore è un A15 Bionic, non manca il 5G e chiaramente è uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.

