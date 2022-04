Arrivano finalmente riscontri ufficiali per quanto riguarda la permuta relativa all’acquisto di un Samsung Galaxy S22. In questi mesi, infatti, in tanti hanno sfruttato la promozione che ha consentito al pubblico di portarsi a casa il device, ottenendo allo stesso tempo un rimborso parziale della cifra sborsata attraverso la restituzione del vecchio smartphone. Il problema si è venuto a creare nel momento in cui, dopo svariate settimane, non sono pervenute risposte ufficiali agli stessi utenti. Vicenda che ho iniziato a seguire di recente, con un primo articolo a tema.

Riscontri sui ritardi in merito alla permuta per l’acquisto Samsung Galaxy S22: parla la divisone italiana

In tanti hanno confermato il ritardo del produttore, anche se i termini della promozione prevedevano un’attesa massima di 45 giorni. Soglia che, allo stato attuale, pare non sia stata raggiunta da nessuno, pur essendoci avvicinati pericolosamente. Per farvela breve, diversi acquirenti del Samsung Galaxy S22 che hanno sfruttato la promozione, a 30-35 giorni si sarebbero aspettati garanzie e magari il relativo bonifico, con l’accredito della cifra prevista per il modello che è stato restituito al produttore dopo la transazione.

Come emerge dalla community ufficiale di Samsung Italia, l’azienda ha fornito finalmente un feedback sui pagamenti associati alla permuta post acquisto di un Samsung Galaxy S22. In particolare, si sottolinea che tutte le parti coinvolte pare stiano cercando di gestire ogni singola pratica nel più breve tempo possibile. Ad oggi, però, non è stata stabilita una data precisa entro la quale dovranno essere effettuati i versamenti. I pagamenti dovranno essere effettuati entro i 45 giorni che vengono menzionati dal regolamento. Questo è fuori discussione.

Dunque, il partner di Samsung Italia dovrà muoversi entro e non oltre tale data. Tuttavia, l’assistenza ha invitato gli acquirenti del Samsung Galaxy S22 a contattare il supporto di Mondo Affari per saperne di più.

