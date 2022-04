Si segnalano problemi Unicredit oggi 15 aprile: a non funzionare sono i servizi ATM, tanto che sempre più utenti sembrano riscontrare anomalie per quanto riguarda i pagamenti al POS. State provando a pagare tramite il vostro bancomat e la transazione non va in porto? Non si tratta di uno scoperto del vostro conto corrente, potete stare tranquilli, ma di un comune disguido relativo ai servizi ATM del noto istituto bancario, ma non solo (i problemi riguardano anche Intesa Sanpaolo, ed è quindi più probabile si possa parlare di un guasto sul canale dedicato piuttosto che di problemi Unicredit veri e propri).

Vi ricordiamo che mediante un ATM potete effettuare prelievi e versamenti di assegni e contanti, predisporre bonifici, eseguire pagamenti MAV, RAV e di altri generi di utenze, come pure ricariche telefoniche, pedaggi in autostrada e tangenziale, verificare il saldo corrente e tutti i movimenti relativi al proprio conto corrente.

Detto questo, non si può fare altro che aspettare il reparto tecnico faccia il suo per sistemare la situazione, sperando abbiate portato i contanti con voi per finalizzare i vostri acquisti (specie di questi giorni, con lo shopping frenetico di Pasqua, potrebbe essere un disturbo non indifferente essere costretti a rimettere tutto al suo posto e tornare in un altro momento). Speriamo i problemi Unicredit che si sono palesati nella giornata di oggi 15 aprile intorno a mezzogiorno possano essere risolti nel più breve tempo possibile, così come quelli relativi anche ad Intesa Sanpaolo, che contemporaneamente stanno tenendo banco in questi stessi minuti. Naturalmente vi terremo aggiornati sulla questione fin da subito, così da potervi comunicare in tempo reale quando esattamente tutto potrà dirsi concluso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo a giro stretto.

