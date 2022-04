Amazon non finisce mai di sorprendere: infatti, in questi giorni ha lanciato una nuova ed interessante iniziativa promozionale, secondo cui alcuni utenti selezionati avranno la possibilità di usufruire un buono regalo del valore di 5 euro. Di cosa si tratta nello specifico? In pratica, questa nuova promozione è stata pensata per incrementare l’uso di Amazon Music Free, il servizio gratuito per l’ascolto di brani musicali che consente di accedere senza alcun costo alle migliori playlist ed a migliaia di stazioni. Questo tipo di piano include la pubblicità e le playlist sono disponibili nella pagina iniziale dell’app Amazon Music nel widget “Ascolta on demand“. A questo punto vediamo insieme come ottenerlo.

Amazon attualmente offre tre modalità di abbonamento differenti per ascoltare musica, ossia: Amazon Music Free, del tutto gratuita, offre le migliori playlist on demand per Android e iOS e migliaia di stazioni; troviamo poi Amazon Music Prime, che richiede l’iscrizione ad Amazon Prime (senza costi aggiuntivi) e dove vengono offerti 2 milioni di brani in SD, migliaia di playlist e streaming personalizzato con le stazioni; infine, si può optare per Amazon Music Unlimited, il servizio in abbonamento al prezzo di 9,99 euro al mese, che offre 90 milioni di brani in SD e HD, milioni di brani in Ultra HD, migliaia di playlist, streaming personalizzato di stazioni e un catalogo sempre più ampio di audio spaziale su Android e iOS con qualsiasi cuffia o con altoparlanti intelligenti compatibili.

Adesso andiamo al dunque e vediamo come fare per ottenere il buono regalo di 5 euro. Gli utenti che hanno ricevuto o che riceveranno nei prossimi giorni un’apposita email per riscuotere l’omaggio monetario non dovranno fare altro che ascoltare almeno un brano con il servizio Amazon Music Free entro l’11 giugno 2022. Una volta ascoltato un brano a vostro piacere, il buono regalo vi sarà inviato entro 5 giorni e si potrà utilizzare per il successivo ordine che eseguirete sull’e-commerce a fronte di una spesa minima di 20 euro (escluse le spese di spedizione e i costi accessori). Infine, il codice promozionale di 5 euro sarà utilizzabile entro 31 giorni dalla ricezione per un prossimo ordine idoneo su Amazon.it.

