In questi minuti, a quanto pare, non funziona il bancomat di Intesa Sanpaolo, in riferimento a coloro che stanno provando ad effettuare pagamenti tramite POS all’interno di esercizi commerciali. Un problema di linea, lamentato sui social anche dai clienti Unicredit, che per forza di cose si ripercuote sia sui titolari delle suddette attività, sia sui clienti che, sprovvisti di contanti, dalle 12 di oggi di 15 aprile non riescono ad effettuare transazioni. Insomma, allo stato attuale risulta impossibile effettuare pagamenti con la carta, sperando che il disservizio possa essere affrontato nel più breve tempo possibile.

Il 15 aprile non funziona il bancomat di Intesa Sanpaolo: problemi con il POS negli esercizi commerciali

Si tratta, dunque, di un disservizio differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi, in merito ad un problema con l’app Intesa Sanpaolo legato al mancato funzionamento con autorizzazioni fornite tramite impronta digitale. Abbiamo affrontato quel disservizio con un altro articolo, mentre oggi non funziona il bancomat di Intesa Sanpaolo. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali dalla banca e dall’assistenza, motivo per il quale non sappiamo ancora per quanto tempo andrà avanti questa situazione.

In ogni caso, se anche a voi non funziona il bancomat di Intesa Sanpaolo, potete monitorare l’andamento delle segnalazioni in tempo reale attraverso l’apposita pagina di Down Detector. Come accennato in precedenza, il medesimo disservizio viene registrato in questi minuti da utenti Unicredit, in relazione sia ai clienti che intendono pagare con bancomat, sia ai negozianti che utilizzano il POS. Ne abbiamo parlato pochi minuti fa. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere con un feedback a fine articolo, in modo da raccogliere qualche informazione extra in merito.

Aggiornamento ore 18:29. Le segnalazioni degli utenti secondo cui non funziona il bancomat di Intesa Sanpaolo stanno crescendo, motivo per il quale il disservizio potrebbe essere più grave del previsto.

